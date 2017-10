Ai hưởng lợi khi chuyển nhượng cầu thủ?

Nhiều CLB chuyển nhượng cầu thủ trẻ Không còn chú ý nhiều đến các ngôi sao nội trên thị trường chuyển nhượng, gần đây 2 ông bầu nổi tiếng rất máu với bóng đá là Đỗ Quang Hiển (Hà Nội T&T) và Hoàng Mạnh Trường (Vissai Ninh Bình) đã bắt đầu áp dụng cách mà Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà Nẵng và Đồng Tâm Long An đã làm thời gian qua là: hoặc chiêu mộ cầu thủ trẻ chơi nổi bật qua các giải U.21 Báo Thanh Niên hay U.19 do LĐBĐ VN tổ chức, hoặc nhận đào tạo lớp trẻ bằng cách hình thành trung tâm đào tạo trẻ để hướng tới tạo nền tảng lâu dài. Văn Quyết, Mạnh Dũng và Đắc Khánh, các cầu thủ trẻ nổi bật đã tìm được bến đỗ phù hợp ảnh: Bạch Dương Bầu Hiển đã có bước đi căn cơ khi quyết định nhận toàn bộ lứa cầu thủ trẻ của Viettel, cũng như mua luôn suất đang chơi giải hạng nhất của đội này để biến thành “sân sau” cho Hà Nội T&T. Các cầu thủ Viettel đa phần được gửi đào tạo tại Đức cách đây mấy năm và được đào tạo chính quy từ lò Thể Công cũ do chính các cựu tuyển thủ Thể Công ngày nào như Mạnh Cường, Hồng Sơn, Đỗ Mạnh Dũng, Đặng Phương Nam dẫn dắt nên có phẩm chất kỹ thuật cũng như tư duy chiến thuật khá tốt. Được về môi trường mới có sự đầu tư và quan tâm mạnh mẽ như T&T đó sẽ là động lực cho các cầu thủ trẻ này có định hướng tốt, phấn đấu để trưởng thành. Bầu Hiển cho biết nếu số cầu thủ này chơi tốt, đó sẽ là nguồn bổ sung lý tưởng thường xuyên cho đội một. Hơn nữa khi nhận đội này, ông đang tính đến những bước căn cơ, bảo đảm về tài chính và thu nhập để giúp cho họ yên tâm rèn luyện. Trước mắt đội bóng mới này mang tên Hà Nội, còn nhân tố nổi bật như đội trưởng Văn Quyết, cầu thủ xuất sắc nhất Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2010 đã chính thức được HLV Phan Thanh Hùng bổ sung lên đội Hà Nội T&T thi đấu V-League.



Trong khi đó, Chủ tịch Hoàng Mạnh Trường của Vissai Ninh Bình cho biết do cơ sở vật chất của CLB tại Ninh Bình chưa được phong phú nên việc đào tạo trẻ chưa thể tiến hành nhanh mà phải có bước chuẩn bị kỹ. Nhưng cũng như bầu Hiển, quan điểm làm bóng đá của bầu Trường bây giờ là “ăn chắc mặc bền”, nghĩa là tập trung phát hiện nhân tố trẻ, chấp nhận chuyển nhượng những cầu thủ ở độ tuổi dưới 23 để tạo bệ phóng cho tương lai, chứ không ồ ạt chạy theo ngôi sao với giá quá cao do cò Đại đưa ra như trước. Chính vì vậy, mùa này danh sách chuyển nhượng của Vissai Ninh Bình đều là gương mặt trẻ như tuyển thủ U.23 Trần Mạnh Dũng, hậu vệ phải Lê Văn Duyệt đến từ Nam Định, trung vệ Thái Dương đến từ Cao su Đồng Tháp và hậu vệ trái Trương Đắc Khánh đến từ SLNA.



Với những thay đổi tích cực này từ 2 ông bầu từng bạo chi trước đây cho thấy dần dần bóng đá VN sẽ đi vào quy củ khi các CLB muốn tồn tại vững vàng. Muốn thương hiệu của mình luôn đứng được trong lòng người hâm mộ thì không còn con đường nào khác là phải đầu tư đội ngũ cầu thủ trẻ một cách mạnh mẽ nhất. Q.T