Ấn định sớm lịch đấu vòng chung kết

Theo đó, nét mới năm nay là các đội sẽ không phải bốc thăm như trước nữa mà mã số đã được ấn định sớm cho 8 đội lọt vào VCK. Cụ thể nhóm A sẽ gồm chủ nhà HAGL mang mã số 1A, đội nhất bảng A vòng loại (do Nam Định đăng cai) mang mã số 2A, đội nhất bảng C vòng loại (do Bình Định đăng cai) mang mã số 3A, đội nhất bảng E vòng loại (do Trung tâm TDTT Thống Nhất TP.HCM đăng cai) mang mã số 4A. Tương tự nhóm B gồm ĐKVĐ SHB Đà Nẵng mang mã số 1B, đội nhất bảng B vòng loại (do SLNA đăng cai) mang mã số 2B, đội nhất bảng D vòng loại (do Khatoco Khánh Hòa đăng cai) mang mã số 3B, đội nhất bảng F vòng loại (do Kiên Giang đăng cai) mang mã số 4B. Trận khai mạc được truyền hình trực tiếp ngày 7.10 diễn ra giữa chủ nhà HAGL gặp đội có mã số 4A. Giải thưởng cho đội vô địch vẫn là 200 triệu đồng cùng nhiều phần thưởng khác trị giá trên 500 triệu đồng.

Do Thanh Hóa xin rút, vòng loại bảng B do SLNA làm bảng trưởng chỉ còn 5 đội. BTC cũng quyết định điều chỉnh đội Đắk Lắk từ vòng loại bảng D lên bảng C và chuyển đội Becamex Bình Dương từ bảng C ngược lại về bảng D cho phù hợp với khu vực địa lý và cự ly di chuyển của các đội.

Q.T