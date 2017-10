An Giang có thêm 1 điểm để giữ ngôi nhì

(TNO) Trong trận đấu sớm vòng 10 diễn ra chiều nay, 8.4, trên sân Hàng Đẫy, đội An Giang tiếp tục củng cố vị trí thứ 2 ở giải Hạng nhất quốc gia khi chia điểm với chủ nhà Hà Nội với tỷ số 1-1.

Được thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ Hà Nội ra sân với tinh thần quyết tâm rất cao. Đội chủ nhà sớm có được bàn thắng ngay từ phút thứ 10 do công của Khánh Hùng. Sau bàn thắng, Hà Nội thi đấu hưng phấn vào tiếp tục tạo ra nhiều tình huống sóng gió trước khung thành An Giang.

Trong khi đó, đội khách ra sân với mục tiêu có được ít nhất một trận hòa để củng cố ngôi nhì bảng. Xác định đội chủ nhà quyết tâm giành trọn 3 điểm, huấn luyện viên Nhan Thiện Nhân chỉ đạo An Giang chơi chắc chắn trong khâu phòng ngự trước khi nghĩ đến khâu ghi bàn. Sớm bị thủng lưới nhưng An Giang vẫn chơi tập trung, không vội vàng dâng cao đội hình để ghi bàn gỡ hòa.

Những nỗ lực âm thầm của An Giang đã được đền đáp bằng bàn gỡ hòa ở ngay những giây cuối cùng của trận đấu. Phút 90+2, từ một pha phản công nhanh bên phía đội khách An Giang, hậu vệ Quang Tú của chủ nhà Hà Nội đã lúng túng đưa bóng vào lưới nhà, giúp cho An Giang có được một điểm quý giá.

Đánh rơi một điểm đáng tiếc ngay vào những giây cuối cùng, Hà Nội chỉ có thêm được một điểm để tạm thời chiếm vị trí thứ 8 của XSKT.Cần Thơ trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, An Giang với một điểm có được đã củng cố vị trí nhì bảng. Chiều mai, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của An Giang là SQC.Bình Định sẽ có trận đấu được dự đoán rất khó khăn là gặp đội nhất bảng Sài Gòn Xuân Thành trên sân Quy Nhơn.

Anh Kiệt