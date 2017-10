An Giang củng cố ngôi nhì bảng

Điều này có thể xảy ra vì phong độ của thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân đang rất tốt và họ đang sở hữu đội hình tương đối đồng đều, nhất là hàng tấn công khá mạnh với cặp tiền đạo ngoại Suleiman ghi 5 bàn và Ngoumou ghi 4 bàn. Ngoài ra, còn phải kể đến nhiều chân sút nội có kinh nghiệm như Trần Công Danh, Nguyễn Mai Thanh Tiến, Huỳnh Tấn Hùng, Huỳnh Ngọc Quang hay Trần Văn Cường.



Các tiền đạo ngoại của An Giang luôn thắng trong các cuộc không chiến - Ảnh: Dương Thu

Trong khi đó, Hà Nội (11 điểm) dù chơi không tệ trên sân nhà (từng thắng Tây Ninh 2-0 và Than Quảng Ninh 3-0) nhưng do đa phần là cầu thủ trẻ nên bản lĩnh thi đấu vẫn còn non, sẽ không dễ lấy trọn 3 điểm trước An Giang. Nhiều khả năng trận đấu này hòa.

T.K