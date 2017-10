An Giang đoạt vé dự vòng chung kết

Các bàn thắng do Lâm Hải Đăng, Lê Chí Thanh và Tuấn Anh ghi. Bàn thắng của chủ nhà Kiên Giang do Danh Phện ghi. Ở trận đấu thủ tục còn lại, Vĩnh Long (VL) thắng Đồng Tháp (ĐT) 2-1. Minh Chiến và Hoàng Quân là những người ghi bàn cho VL. Bàn thắng duy nhất của ĐT do Trung Hiếu ghi. Như vậy, giải đã xác định được 7 đội dự VCK là Sông Lam Nghệ An, Đồng Tâm Long An, Đồng Nai, Bình Định, An Giang, chủ nhà HAGL và ĐKVĐ SHB Đà Nẵng.

Hôm nay, vòng loại Giải U.21 Báo Thanh Niên sẽ kết thúc với 2 trận đấu cuối cùng của bảng A tại Nam Định, trong đó chiếc vé thứ 8 cũng là chiếc vé cuối cùng dự VCK sẽ được quyết định trong trận Nam Định - Hà Nội ACB. Nam Định chỉ cần hòa, trong khi Hà Nội ACB buộc phải thắng.

Q.H - V.Hiền