An Giang “độc diễn” ở giải hạng nhất

Với chiến thắng 3-2 chiều qua trước “khắc tinh” là đội khách Xổ số kiến thiết Cần Thơ (đội thường có điểm trên sân Long Xuyên), đội Hùng Vương An Giang (AG) đã có 16 điểm sau 6 trận (5 thắng, 1 hòa) để một mình một ngựa dẫn đầu giải bóng đá vô địch hạng nhất quốc gia, bỏ xa gấp đôi số điểm so với đội nhì là Than Quảng Ninh. Thành tích ổn định này do AG đã có sự đầu tư tốt trong năm nay, đặc biệt là việc có bộ đôi chân sút ngoại Uche và Agostinho (cựu cầu thủ Khatoco Khánh Hòa) chơi rất hiệu quả. Hôm qua, Uche ghi 2 bàn để vươn lên dẫn đầu giải vua phá lưới với 6 bàn, còn Agostinho cũng ghi 1 bàn để có tổng cộng 4 bàn bám sát. Ngoài ra, đội hình với một số cầu thủ có kinh nghiệm từng chơi ở V-League như Bùi Văn Lâm, Trương Công Thảo, Vũ Trọng Thông, Phạm Thanh Nguyên, Lê Tostao... hay chinh chiến nhiều năm ở giải hạng nhất như Nguyễn Mai Thanh Tiến, Mai Thanh Nam... đã tạo nên bộ khung chắc chắn. Trong điều kiện có đến 3 suất hạng nhất (trong tổng số 8 đội) lên chơi ở V-League mùa tới thì với cuộc “độc diễn” này, xem như AG đã đặt chân sớm lên giải đấu đỉnh cao nhất của VN mùa tới. D.P >> Vòng 6 V-League: Căng thẳng trên sân Chi Lăng

