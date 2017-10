An Giang, Đồng Nai gây sức ép lên ĐTLA

Chiều qua, vòng 20 giải hạng nhất đã mang đến chiến thắng cho các đội chủ nhà. An Giang thắng Trẻ SHB Đà Nẵng 3-0 trong một trận khá căng thẳng, suýt ẩu đả và HLV đội khách bị truất quyền chỉ đạo.

Đồng Nai thắng Quảng Nam 2-0 để cùng vươn lên 31 điểm, tạm vượt qua Đồng Tâm Long An (ĐTLA) mới có 30 điểm và đấu muộn chiều nay với đội đầu bảng Hà Nội. Trong khi đó, SQC Bình Định và Than Quảng Ninh đều bị Cần Thơ và Lâm Đồng cầm chân 1-1, mất cơ hội vọt lên. Tây Ninh tiếp tục hồi sinh khi thắng trẻ Hà Nội 2-1, sống lại hy vọng trụ hạng, còn TP.HCM may mắn vượt qua TDC Bình Dương 2-1 để tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

P.Hùng - L.Trí - Q.Dũng