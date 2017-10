An Giang lên đầu bảng

Đội An Giang (AG) đã vươn lên đầu bảng nhờ trận thắng trực tiếp trước Đồng Nai Berjaya (ĐN) 1- 0 do Trần Văn Cường ghi trong một trận đấu căng thẳng khi có đến 2 thẻ đỏ (Owusu của ĐN và Công Thành của AG đều do lỗi thô bạo), đồng thời nhờ cú ngã như trời giáng đến 0-3 của Hà Nội ACB trên sân Cần Thơ (CT).

Nhờ xuôi gió, đội chủ nhà đã tận dụng tốt các cơ hội ngay trong hiệp 1 khi Phương Tâm sút phạt góc xoáy đi luôn vào lưới ở phút 35. Chưa đầy 1 phút sau, Đình Thế tung cú sút từ hơn 30m nâng lên 2-0. Vào hiệp 2, pha va chạm giữa Thành Lương và Hoàng Phương ở phút 70 đã dẫn đến chiếc thẻ đỏ cho tuyển thủ quốc gia của Hà Nội ACB. Trọng tài Bùi Thành Thanh Nghĩa cho rằng Thành Lương đã cố ý đạp vào mặt Hoàng Phương đang ngã sau cú xoạc bóng khi nhảy tránh nên rút thẻ đỏ. Còn Hoàng Phương sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì bị choáng. Hơn người nên chỉ vài phút sau Thanh Khiêm ấn định tỷ số 3-0 cho CT.

Các kết quả khác: Than Quảng Ninh ghi bàn trước do Vũ Minh Tuấn ghi, nhưng Hoài Nam đã gỡ hòa 1-1 cho Tây Ninh. Trên sân Tam Kỳ, Hải Nhân Tiền Giang (TG) dù tấn công nhiều, có nhiều cơ hội suýt thắng, nhưng cuối cùng lại để chủ nhà Quảng Nam ghi bàn duy nhất 1-0 do cú đánh gót của Eduardo. Trên sân Tự Do, Huế bị CLB TP.HCM chia điểm bằng trận hòa 0-0. Còn tại Hà Nội, đội Viettel đã thắng TDC Bình Dương 3-1.

Xếp hạng sau 6 lượt: 1/ An Giang: 11 điểm (hiệu số 12/5), 2/ Cần Thơ: 10 điểm (8/4), 3/ Hà Nội ACB: 10 điểm (10/8, 5 trận), 4/ CLB TP.HCM: 9 điểm (7/5), 5/ Tây Ninh: 9 điểm (10/11), 6/ Bình Định: 8 điểm (11/7, 5 trận ), 7/ Quảng Nam: 8 điểm (2/3, 5 trận), 8/ Đồng Nai: 6 điểm (5/3), 9/ Than QN: 6 điểm (7/6, 5 trận), 10/ Huế: 5 điểm (5/7, 5 trận), 11/ TDC Bình Dương: 4 điểm (8/13), 12/ Tiền Giang: 4 điểm (4/10), 13/ Viettel: 4 điểm (7/14, 5 trận).

D.Thu - D.Doanh - T.Tài -

V.Hiệp - H.Tùng - P.Hùng