An Giang lên ngôi đầu bảng

Nhưng dấu ấn lớn nhất của vòng đấu chính là việc An Giang kéo dài chuỗi trận ấn tượng bằng chiến thắng 1-0 trước Đồng Nai.B, qua đó lần đầu tiên leo lên ngôi đầu bảng.

Đang tưng bừng khí thế, HN.ACB hành quân đến Cần Thơ với tham vọng giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, chuỗi trận thành công của đại diện thủ đô đã bị thầy trò HLV Lư Đình Tuấn chặn đứng. Phương Tâm sớm mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 34. Chỉ hai phút sau, Đình Thế gia tăng cách biệt cho TP.Cần Thơ. Sang hiệp 2, HN.ACB tiếp tục cho thấy sự bất lực. Tiền vệ đội trưởng Phạm Thành Lương thậm chí còn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 62 khiến toàn đội càng thêm rệu rã. Đến phút 74, Thanh Khiêm chấm dứt hoàn toàn hy vọng có điểm của đội khách bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-0.

Trên sân An Giang, cả đội chủ nhà và Đồng Nai.B đều nhập cuộc rất quyết tâm. Nhưng trận đấu sớm phải diễn ra trong cảnh 10 đấu 10 khi Osuwu củaĐồng Nai.B nhận thẻ đỏ ở phút 28, sau đó đến lượt Công Thành của đội chủ nhà phải rời sân vì lý do tương tự ở phút 40. Trước đó, Văn Cường đã kịp ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 19 mang về 3 điểm quý giá cho An Giang.

Trên sân Tự Do, trận đấu được chờ đợi giữa H.Huế và TP.HCM kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Chỉ có được một điểm, TP.HCM vẫn giữ được vị trí ở nhóm đầu bảng.

Di Linh