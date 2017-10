An Giang muốn đăng cai 2 giải U.21

Hôm qua tại Long Xuyên (An Giang) đã diễn ra cuộc làm việc giữa BTC giải U.21 với lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh An Giang về việc tỉnh này xin đăng cai vòng chung kết giải bóng đá trẻ U.21 Báo Thanh Niên và U.21 quốc tế năm 2013 hoặc 2014.

Ông Nguyễn Văn Lên, Giám đốc Sở VH-TT-DL, cho biết: “Năm nay, An Giang kỷ niệm 125 năm ngày sinh Bác Tôn và cũng muốn khuấy động phong trào, tạo động lực hướng đến việc đăng cai Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018, nên chúng tôi quyết định chọn giải U.21 - là giải đấu rất có uy tín và chất lượng, có sức lan tỏa mạnh trong cả nước, đặc biệt sẽ góp phần quan trọng phát triển bóng đá trẻ với tỉnh An Giang nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung để xin đăng cai”. Ông Phạm Thế Triều, Phó giám đốc sở cũng bày tỏ quyết tâm: “Năm 2003, tỉnh An Giang đã có vinh dự được tổ chức VCK U.21 Báo Thanh Niên. Đó là giải đấu rất hay và tạo khí thế sục sôi cho người hâm mộ và cũng là cơ sở để phát hiện ra Công Vinh cùng nhiều tài năng khác cho đội tuyển U.23 VN tại SEA Games 22. Cũng nhờ giải đấu U.21 mà An Giang đã xây dựng được một đội U.21 thi đấu rất ổn định và có tính kế thừa mạnh mẽ ở giải hạng nhất trong 10 năm qua và đang rất quyết tâm thăng hạng năm nay”.

Nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Trưởng BTC giải U.21 hoan nghênh An Giang nhiệt tình xin tổ chức giải U.21 cũng như đánh giá cao sự chuẩn bị và đầu tư tích cực cơ sở vật chất của BTC địa phương. BTC giải U.21 sẽ cân nhắc tạo điều kiện cho An Giang trước mắt tổ chức VCK giải U.21 năm nay hoặc năm tới và có thể cả giải U.21 quốc tế sau này.

Q.T

