An Giang sẽ tạo dấu ấn ở VCK U.21

Trong giới bóng đá, Trần Ngọc Thái Tuấn là một cái tên không hề xa lạ. Ông từng là trợ lý cho HLV Mai Đức Chung, rồi trực tiếp dẫn dắt tuyển nữ VN thi đấu tại nhiều kỳ SEA Games, Asiad hay các giải Đông Nam Á, vòng loại châu Á. Tính tình hiền lành, chuyên môn tốt nên Thái Tuấn được coi là rất có duyên làm bóng đá trẻ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở cấp quốc gia, HLV Thái Tuấn được giao dẫn dắt U.21 An Giang với quyết tâm tìm lại hình ảnh đích thực cho bóng đá trẻ của địa phương vốn có tiềm năng nhưng luôn đi trước về sau ở nhiều giải đấu trẻ cấp quốc gia. Chỉ trong thời gian ngắn, ông đã làm thay đổi bộ mặt U.21 An Giang, giúp đội bóng này tạo nên sức bật bằng lối đá chặt chẽ nhưng mạnh mẽ, đậm chất kỹ thuật nhưng không hề lép vế trong cuộc đua tốc độ. Tại vòng loại bảng F vừa tranh tại Kiên Giang, dưới sự dẫn dắt của HLV Thái Tuấn, U.21 An Giang đã thi đấu rất hay: trận đầu hòa Cần Thơ 1-1, nhưng sau đó liên tiếp thắng Đồng Tháp 1-0, Vĩnh Long 1-0 và Kiên Giang 3-1 để giành quyền dự VCK.

Nói về thành công bước đầu của đội, HLV Thái Tuấn cho biết: “Chúng tôi đặt mục tiêu từng trận và thi đấu với tất cả nỗ lực. Nhưng trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn vì ở VCK tại Gia Lai, chúng tôi chung bảng với 2 đối thủ nặng ký là ĐKVĐ SHB Đà Nẵng và ứng viên nhiều tham vọng Sông Lam Nghệ An. Thêm vào đó, Đồng Nai Berjaya cũng là đội bóng có lối chơi rất khó chịu, nên 3 trận vòng bảng U.21 sẽ rất gay go. Nhưng An Giang sẽ quyết tâm chơi với một tinh thần và chuyên môn tốt nhất để tạo dấu ấn. Trận đầu tiên gặp đội vô địch bao giờ cũng khó khăn, nhưng tâm lý toàn đội sẽ rất thoải mái và tôi tin là đội sẽ chơi tốt”.

Về thành phần cầu thủ, ông Thái Tuấn cho biết bộ khung của đội vẫn dựa vào các trụ cột từng chơi ở giải hạng nhất như thủ môn Đặng Văn Tùng, tiền đạo Lâm Hải Đăng, Lê Chí Thanh, trung vệ Mai Thanh Nam, Võ Nguyễn Phương Duy, tiền vệ Cao Nguyễn Hoài Hậu. Trong đó Hải Đăng từng là chân sút nằm ở tốp đầu giải vua phá lưới ở 2 giải U.21 năm 2007 tại Khánh Hòa và 2008 tại Bình Định; còn Thanh Nam từng tăng cường cho Bình Dương năm rồi và có mặt trong đội hình tuyển U.21 VN thi đấu giải U.21 quốc tế. Ngoài ra, đội còn bổ sung tiền vệ dẫn dắt Đinh Kiên Trung (TP.HCM), tiền vệ U.21 VN năm rồi Hoàng Ngọc Hùng (Bình Dương) và tiền vệ Hà Văn Quốc (Hòa Phát).

An Giang cũng là đội từng 3 lần giành hạng ba giải U.21 năm 2003, 2007, 2008; 2 lần đoạt giải phong cách U.21 năm 2001, 2007. Lần này với bàn tay của HLV Thái Tuấn, liệu đội sẽ vươn lên xa hơn?

Q.T