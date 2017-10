An Giang soán ngôi nhì bảng của Bình Định

Nỗi lo tụt lại phía sau của đội bóng đất võ đã thành hiện thực khi chiều qua thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện gục ngã 0-1 trước Than Quảng Ninh (Edusrdo ghi) và để mất vị trí thứ 2 về tay An Giang - đội đã thắng Nam Định 2-0 do Ngoumou lập cú đúp - đồng thời SQC Bình Định cũng bị nhóm sau gồm Kiên Long Bank Kiên Giang (KG) và Than Quảng Ninh thu ngắn khoảng cách khiến cho giấc mơ trở lại V-League có thể tan thành mây khói.

Mô tả Nỗi lo tụt lại phía sau của đội bóng đất võ đã thành hiện thực khi chiều qua thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện gục ngã 0-1 trước Than Quảng Ninh (Edusrdo ghi) và để mất vị trí thứ 2 về tay An Giang - đội đã thắng Nam Định 2-0 do Ngoumou lập cú đúp - đồng thời SQC Bình Định cũng bị nhóm sau gồm Kiên Long Bank Kiên Giang (KG) và Than Quảng Ninh thu ngắn khoảng cách khiến cho giấc mơ trở lại V-League có thể tan thành mây khói. Cùng với việc chơi lên chân của An Giang, đội KG của HLV Lại Hồng Vân cũng tiếp tục thăng hoa trên sân nhà khi quật ngã Hà Nội 2-0 do Ibeji và Hải Anh ghi, giúp họ tiếp tục trở thành hiện tượng đáng chú ý ở cuộc đua giải hạng nhất. Trong khi đó, Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) tiếp tục đà bất bại, nhưng lần này lại không thể thắng CLB TP.HCM. Dù dẫn trước rất sớm do công của Nsi, nhưng SGXT đã để Dương Văn Tiến giành lại 1 điểm khi gỡ hòa 1-1 cho CLB TP.HCM. Ở nhóm cuối, Cần Thơ đã có trận thắng 3-2 ngay trên sân Huế (Minh Sen, Đình Cường, Nguyên Quang ghi) giúp đội này thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Tương tự, Thái Sơn Quảng Nam cũng vươn lên hạ Fico Tây Ninh 1-0 (Bruno ghi) cũng bứt khỏi 2 suất chót bảng. Trận còn lại, TDC Bình Dương dù dẫn trước trên sân nhà do De Jesus ghi nhưng lại để Santana giành lại 1 điểm cho Đồng Nai với trận hòa 1-1. Xếp hạng sau 8 lượt: 1/ Sài Gòn Xuân Thành: 23 điểm, 2/ An Giang: 18 điểm, 3/ Bình Định: 17 điểm, 4/ Kiên Long Bank Kiên Giang: 16 điểm, 5/ Than Quảng Ninh: 15 điểm, 6/ TDC Bình Dương: 13 điểm, 7/ Đồng Nai: 12 điểm, 8/ Cần Thơ: 11 điểm, 9/ Hà Nội: 11 điểm, 10/ CLB TP.HCM: 10 điểm, 11/ Quảng Nam: 10 điểm, 12/ Tây Ninh: 7 điểm, 13/ Nam Định: 5 điểm, 14/ Huế: 5 điểm. D.Thu - D.Doanh - P.Hùng -T.Thảo - L.Tr - M.Ngọc