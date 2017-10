An ninh được thắt chặt ở sân Lạch Tray

Qua trao đổi, GĐĐH CLB XM.HP Cao Trường Giang cho biết: “Chúng tôi đã thống nhất cùng lãnh đạo công an thành phố về các phương án. Ngoài việc di chuyển vị trí cổ vũ của Hải Phòng FC về khán đài C, lực lượng an ninh sẽ được bố trí dày đặc tại các khu vực lâu nay được coi là điểm nóng như chính giữa khan đài C, tầng 2 khán đài A. Lực lượng an ninh sẽ được huy động tối đa, đảm bảo sẵn sàng trước mọi tình huống”.

Con số huy động không được ông Giang công bố cụ thể, nhưng những nguồn tin từ XM.HP khẳng định lên đến hơn một ngàn, chưa kể lực lượng dự bị. Số nhân viên an ninh kỷ lục này sẽ được chia làm ba vòng. Vòng ngoài cùng làm nhiệm vụ ở hai cổng ra vào chính của SVĐ Lạch Tray, vòng thứ hai ở phía trước khu vực các khán đài và cửa vào. Vòng trong cùng, giữ gìn an ninh bên ngoài đường pitch. Bên cạnh đó, các khu nhà và cây cao gần SVĐ, CĐV cũng bị cấm không được leo trèo gây nguy hiểm. Nếu ai cố tình vi phạm và bị phát hiện, sẽ phải nhận hình thức xử lý rất nặng.

B.M