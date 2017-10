An ninh sân Vinh được thắt chặt

Lo sự cố “ngoài luồng”

Chiều qua, BTC địa phương đã tổ chức họp khẩn để triển khai các phương án bảo vệ trận đấu. Ông Hồ Văn Chiêm, Giám đốc điều hành SLNA, trưởng BTC sân Vinh dự đoán: “Cổ động viên Hải Phòng (CĐV HP) sẽ vào ít hơn vì họ đang bị lệnh cấm đi cổ vũ ở sân khách. Tuy nhiên chắc chắn họ vẫn sẽ vào Vinh và chúng tôi chưa nắm được số lượng bao nhiêu. Sân Vinh sẽ không bố trí khu vực dành riêng cho CĐV HP như các năm trước. CĐV đội khách ngồi rải rác cũng sẽ giúp BTC kịp đối phó nếu xảy ra hiện tượng quậy phá đơn lẻ. Và dù khán giả ít hay nhiều, chúng tôi cũng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của VFF để đảm bảo an toàn cho trận đấu”.

Dư luận cũng lo ngại nhiều đến nguy cơ xảy ra những cuộc đụng độ “ngoài luồng” nằm ngoài sự giám sát của BTC sân như năm ngoái khi CĐV HP và Nghệ An đánh nhau, gây sát thương ở Diễn Châu. “Công an tỉnh sẽ quán xuyến sự an toàn ngoài sân cỏ còn chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ trong sân” - thượng tá Ngô Sĩ Sơn, Phó trưởng Công an TP Vinh nói. Những CĐV HP sẽ được kiểm soát an ninh chặt chẽ ngay từ cửa sân và nếu mang theo cờ, kèn, trống sẽ bị ngăn chặn không được phép vào trong. Ông Chiêm nói: “Những CĐV HP đi tự phát nếu có yêu cầu được bảo vệ, chúng tôi cũng sẵn sàng. Lực lượng cảnh sát, công an, dân phòng lên tới hàng trăm người đã được giao nhiệm vụ”. Được biết, các phương tiện đặc chủng để chống tội phạm cũng sẽ được huy động để sẵn sàng tác chiến. Phương án bảo vệ an ninh trật tự trên các trục đường có khả năng xảy ra đụng độ cũng đã được Công an Nghệ An tính đến và sẽ bố trí lực lượng chốt chặn, lên phương án tác chiến ở những điểm này.

Ngăn ngừa từ xa

Về phía LĐBĐ VN, ông Nguyễn Hữu Bàng - Phó TTK, Phó BTC giải phụ trách an ninh an toàn nói: “Mấy mùa giải gần đây, cuộc đối đầu giữa hai CLB này luôn căng thẳng không chỉ dưới sân cỏ mà còn trên khán đài. Thậm chí đã từng xảy ra bạo loạn. Vì thế, BTC đã đặt trận đấu này trong tầm ngắm để giám sát chặt chẽ. Cho đến nay, Hội CĐV HP vẫn chưa bị xóa án là cấm đến sân khách vô thời hạn từ tháng 6 năm ngoái vì vi phạm nghiêm trọng vấn đề an ninh ở mùa giải năm ngoái. Chính vì vậy, BTC giải đã chỉ đạo bộ phận an ninh có công văn khuyến cáo các CĐV HP nếu có đến sân SLNA thì phải đi riêng lẻ và không được quậy phá”.

Cũng theo ông Bàng: “Ở vòng 1/6 Cúp quốc gia, khán giả HP cũng ra Hà Nội để ủng hộ XMHP gặp Hòa Phát và họ có vẻ khá “lành”. Nhưng BTC giải không dám chủ quan vì trận đấu với SLNA nằm trong khuôn khổ của V-League nên luôn có tính cạnh tranh rất cao. Tôi cũng đã đề nghị ủy viên BTC giải phụ trách khâu an ninh Hoàng Chuyên Cần phải vào Nghệ An từ ngày 26.2 để kiểm tra công tác chuẩn bị của địa phương. BTC giải cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an Nghệ An để phòng ngừa những sự cố có thể xảy ra. Và không chỉ riêng trận với SLNA, trận vòng 4 giữa Vissai Ninh Bình và XMHP, BTC giải cũng đặc biệt quan tâm”.

Còn ông Nguyễn Hải Hường - Trưởng ban Kỷ luật VFF, người đã ký quyết định cấm vô thời hạn khán giả HP đến sân khách cho biết: “Năm ngoái, mặc dù đã phải nhận án nặng đến mức đó nhưng khán giả HP sau đó vẫn quậy “tưng bừng” và buộc chúng tôi không chỉ giữ nguyên án mà còn buộc XMHP đá một trận không có khán giả. Thời điểm này, Ban kỷ luật chưa quyết định xóa án bởi còn xem xét thái độ của CĐV HP. Nếu một vài lượt tới, họ thực sự “hối cải” thì chắc chắn án kỷ luật sẽ được giảm. Trận tới, các khán giả chân chính vẫn được phép tới sân Vinh nhưng không được mặc áo hội CĐV, không mang cờ, băng-rôn. Và BTC sân Vinh phải đặc biệt cảnh giác, đề phòng khán giả đội khách tập trung để gây rối và đốt pháo sáng. Nếu CĐV HP gây ra sự cố thì dù ở sân khách, án không thể “nhẹ” như kiểu đóng cửa sân nhà nữa đâu. Tất nhiên, nếu cả CĐV SLNA cũng cố tình quậy phá thì cũng bị kỷ luật rất nặng”.

Lan Phương - Khánh Hoan