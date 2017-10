‘An ninh tại Iran rất tốt nên đội tuyển Việt Nam không phải lo lắng’

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Iran Nguyễn Hồng Thạch đã nhấn mạnh với đội tuyển Việt Nam rằng, tình hình an ninh ở đất nước này rất tốt nên các cầu thủ không phải lo lắng và hãy yên tâm thi đấu vào tối ngày 29.3.

Đội tuyển Việt Nam đã tới thăm, dự bữa cơm tối thân mật và giao lưu với các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Iran

Theo tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), tối 27.3, đội tuyển Việt Nam đã tới thăm, dự bữa cơm tối thân mật và giao lưu với các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Iran. Tại buổi gặp gỡ các thành viên đội tuyển, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Iran Nguyễn Hồng Thạch đã khích lệ, động viên tinh thần các cầu thủ, đồng thời chúc thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng giành chiến thắng trong trận đấu với tuyển Iraq.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch bày tỏ niềm vui khi được tiếp đón đội tuyển Việt Nam tới Iran thi đấu vòng loại World Cup 2018. Đại sứ cho biết, thời gian vừa qua, các cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran rất phấn khởi trước sự khởi sắc của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Đài Loan mới đây. Chính vì vậy, khi đón nhận thông tin đội tuyển sẽ sang Iran thi đấu, toàn thể các cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán đều háo hức chờ đợi để được ra sân cổ vũ tinh thần cho các tuyển thủ.

Trước những thông tin gây tâm lý e ngại cho các cầu thủ về tình hình an ninh, an toàn tại Iran sau vụ nổ bom tại quốc gia láng giềng Iraq được báo chí đăng tải, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch khẳng định: “Iran là đất nước rất yên bình và thân thiện. Chưa nói đến đánh bom, nổ mìn, ngay cả trộm cắp, cướp giật cũng không hề có. Kể từ khi tôi tiếp quản nhiệm vụ đến nay, tôi chưa hề thấy bất cứ một sự bất ổn nào về an ninh, an toàn tại Iran.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch (giữa) đặt niềm tin rất lớn vào khả năng của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng

Hơn nữa, nếu an ninh, an toàn có vấn đề, chắc chắn với cương vị và trách nhiệm của mình, tôi đã phải có những thông báo cụ thể về nước để không chỉ đội tuyển mà cả các công dân Việt Nam có kế hoạch sang Iran được biết để phòng tránh. Theo tôi biết, cùng thời điểm diễn ra trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Iraq, tại đây còn có 2 trận đấu khác là trận Iran gặp Oman và Afghanistan gặp Singapore. Không phải ngẫu nhiên mà FIFA lựa chọn Tehran để tổ chức các sự kiện thi đấu bóng đá. Đó chính là sự khẳng định Iran là điểm đến hoàn toàn an toàn”.

Trở lại câu chuyện về trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Iraq, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đặt niềm tin rất lớn vào khả năng của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Đại sứ nói vui: “Các cầu thủ Iraq vốn quen với điều kiện khô hạn, hôm nay thời tiết tại Iran lại thay đổi với mưa lạnh kéo dài. Mặc dù khá khó chịu, nhưng có khi điều này lại là lợi thế của chúng ta, bởi ít nhiều thì chúng ta cũng quen thuộc hơn với điều kiện mưa lạnh và độ ẩm cao. Chính vì vậy, tôi tin tưởng đội tuyển sẽ giành được kết quả tốt trong trận đấu tới. Về phía Đại sứ quán, chắc chắc tôi và các cán bộ, nhân viên sẽ có mặt tại sân để góp sức cùng toàn đội”.

Trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi và HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng thay mặt đội tuyển tặng Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch áo đấu lưu niệm có chữ ký của tất cả các thành viên đội tuyển

Thay mặt đội tuyển Việt Nam, trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi và HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm và sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran trong suốt thời gian qua.

Trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi và HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng cũng thay mặt đội tuyển tặng Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch áo đấu lưu niệm có chữ ký của tất cả các thành viên đội tuyển, đồng thời khẳng định, dù cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2018 là không nhiều, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ nỗ lực thi đấu hết mình để đạt kết quả tốt nhất, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ trong và ngoài nước.

Tối nay 28.3,, đội tuyển sẽ có buổi tập làm quen với sân thi đấu chính PAS Ghavamin. Vào buổi sáng, Trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi và 2 trợ lý HLV trưởng sẽ tham dự cuộc họp kỹ thuật. Trong khi đó, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng và đội trưởng Lê Công Vinh sẽ dự họp báo trước trận đấu.

Ở một diễn tiến khác, theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Iraq, trong trận trận đấu cuối của vòng loại Word Cup 2018 tại bảng F với đội tuyển VN trên sân sân Ghavamin vào tối 29.3, các cầu thủ Iraq sẽ thi đấu với chiếc băng đen đeo trên tay, để tưởng niệm những nạn nhân của nước này đã qua đời trong một vụ khủng bố vào ngày 25.3 vừa qua. Một sân vận động ở thị trấn Iskandariya, nằm cách thủ đô Baghda 48 km về phía nam, đã bị đánh bom làm ít nhất 30 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng. Liên đoàn bóng đá châu Á đã chấp nhận ý tưởng nhân văn này của đội Iraq. Trận đấu lượt về giữa Iraq và Việt Nam vào 21 giờ (giờ VN) ngày 29.3 đã được K+ mua bản quyền truyền hình và VTV6 sẽ tiếp sóng.

Bài, ảnh: Đoàn Hà

(từ Iran)