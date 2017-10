Ẩn số chủ nhà TP.HCM

Nếu 7 đội lọt vào VCK giải U.21 Báo Thanh Niên 2015 - Cúp Clear Men trải qua vòng loại bảng đã ít nhiều phơi bày lực lượng và qua đó giới chuyên môn đã phần nào nhận ra những điểm mạnh yếu của từng đội thì ẩn số chính là chủ nhà U.21 TP.HCM, một đội bóng rất kín tiếng trong quá trình chuẩn bị và đang nung nấu tham vọng gây bất ngờ.

HLV Phùng Thanh Phương tự tin sẽ cùng U.21 TP.HCM bay cao - Ảnh: Khả Hòa HLV Phùng Thanh Phương tự tin sẽ cùng U.21 TP.HCM bay cao - Ảnh: Khả Hòa

Nói U.21 TP.HCM có thể sẽ gây bất ngờ vì so về mặt bằng chung bóng đá trẻ, thành tích của TP lớn hàng đầu cả nước này không cao. Chỉ năm đầu tiên (1997) khi U.21 TP.HCM còn do HLV Vũ Tiến Thành dẫn dắt, họ giành á quân với Lừa Kim Phụng, Dương Minh Cường..., còn lại suốt 18 năm qua dù có đôi ba lần lọt vào VCK như năm 1998, 2009 hay 2013, nhưng chưa bao giờ họ mang lại niềm vui cho người hâm mộ khi luôn thất bại do lỗi của chính mình. Không phải cầu thủ trẻ TP.HCM không có chất lượng tốt, nhưng sự hờ hững trong thi đấu cộng với việc đầu tư chưa thỏa đáng nên nhiều thế hệ cầu thủ tiếp nối nhau nhưng chẳng thể vực dậy sức sống cho bóng đá TP.

Thế nhưng lần này với việc nhận đăng cai VCK giải U.21 Báo Thanh Niên - Cúp Clear men, TP.HCM đang rất kỳ vọng sẽ xem đây là cơ hội tốt tạo lực đẩy từ lứa U.21 để tìm lại sức mạnh cho bóng đá TP. Bộ đôi HLV Phùng Thành Phương và Nguyễn Ngọc Thọ từng là cặp bài trùng ăn ý của đội Công an TP.HCM trước đây được giao trọng trách dẫn dắt U.21 TP.HCM với mục tiêu mang đến khí thế và làm sống lại niềm tin cho CĐV.

Dù rất khiêm tốn khi cho rằng U.21 TP.HCM sẽ phấn đấu từng trận, tới đâu hay đến đó, nhưng HLV Phùng Thành Phương quả quyết: “Chúng tôi sẽ luôn chơi hết mình, đá cống hiến để hâm nóng thêm bầu không khí sôi động với giải U.21 trên sân Thống Nhất. Các đối thủ đều rất mạnh nhưng với vị thế chủ nhà, chúng tôi sẽ cố gắng chơi thật tốt”.

Trong lực lượng U.21 TP.HCM có những cầu thủ từng đoạt hạng ba ở giải hạng nhất vừa rồi như Bùi Trần Kiệt, Trần Thanh Bình, Trần Hoàng Phương... và bổ sung thêm 2 tuyển thủ U.19 năm rồi là thủ môn Trần Minh Toàn và Trần Anh Thi từ Tây Ninh. Hy vọng TP.HCM sẽ là ẩn số thú vị, khởi đầu là trận khai mạc VCK vào ngày 22.10 tới.

4 giám sát và 10 trọng tài làm nhiệm vụ tại VCK U.21 đã được VFF chọn gồm: Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Duy Phú (giám sát trận đấu, đều là cựu cầu thủ Thể Công), Phạm Văn Quang, Hồ Huy Hồng (giám sát trọng tài), Nguyễn Tuấn Anh (Bắc Ninh), Ngô Duy Lân (Long An), Nguyễn Văn Chôm (Đồng Tháp), Trương Trần Quang Tuấn (Lâm Đồng), Nguyễn Đình Thái (Nghệ An) đều là trọng tài chính, Nguyễn Thành Sơn (TP.HCM), Lê Xuân Hùng (Bình Dương), Nguyễn Lâm Minh Đăng (Trà Vinh), Trần Văn Hải (Quảng Ninh) và Trần Văn Tân (Quảng Nam) đều là trợ lý trọng tài.

Đ.K