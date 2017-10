Ấn tượng Đồng Tâm Long An

Ban huấn luyện ĐT.LA cho rằng sở dĩ đội có được thành tích này là nhờ “sự nỗ lực hết mình, không coi thường bất cứ đội nào và luôn ra sân như bước vào những trận chung kết. Phong độ ấn tượng của 3 ngoại binh Tshamala, Antonio và đặc biệt là Danny chính là đầu tàu mang về thành quả cho đội. Ngoài ra, bộ đôi Minh Phương, Tài Em đã lấy lại phong độ và sự ăn ý đúng vào thời điểm cần thiết, giúp ĐT.LA trở thành đội bóng tấn công hiệu quả nhất trong 5 vòng gần đây”. Ở vòng đấu sau, ĐT.LA chỉ phải làm khách trên sân N.Sài Gòn và nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, họ không khó lấy trọn 3 điểm và nhiều khả năng sẽ lọt vào top 3 chung cuộc.

Trở lại trận đấu chiều qua, ĐT.LA ghi bàn mở tỷ số do công của Tài Em ở phút 37. Sang hiệp 2, phút 56, Tài Em hoàn thành cú đúp bằng pha đệm bóng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Thi đấu hưng phấn cùng dấu hiệu vỡ trận của HP.HN, đội chủ nhà nhanh chóng ghi thêm 2 bàn thắng nữa do công của Danny ở phút 63 và 71. HP.HN chỉ ghi được bàn thắng danh dự do công của Thanh Trung ở phút 77.

B.Bình Dương – CS.Đồng Tháp: 2-4



Sự tỏa sáng của tiền đạo Aganun với một cú hat-trick đã mang về chiến thắng bất ngờ cho CS.Đồng Tháp ngay trên sân Bình Dương. CS.Đồng Tháp 2 lần vượt lên dẫn trước bằng các bàn thắng do công của Aganun và Samson ở phút 34 và 60. Nhưng đội chủ nhà cũng thi đấu nỗ lực để 2 lần gỡ hòa do công của Kesley và Vũ Phong ở các phút 59 và 78. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với kết quả hòa thì liên tiếp trong 2 phút 89 và 90, Aganun trở thành “thần tài” của CS.Đồng Tháp khi ghi liên tiếp 2 bàn mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội khách. Chiến thắng quan trọng này giúp thầy trò HLV Phạm Công Lộc duy trì khoảng cách 1 điểm với đội nhì bảng XM.Hải Phòng. A.T

Di Linh