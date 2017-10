Anh Đức lập cú đúp, B.Bình Dương quật ngã đương kim vô địch Hàn Quốc

Vắng Công Vinh, nhưng B.Bình Dương vẫn có được chiến thắng tuyệt vời tại AFC Champions League, khi bất ngờ đánh bại đội đang xếp đầu bảng E Jeonbuk Huyndai Motors tỷ số 3-2, với cú đúp trên chấm 11m của đội trưởng Anh Đức.

Anh Đức ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho B.Bình Dương - Ảnh: Khả Hòa Anh Đức ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho B.Bình Dương - Ảnh: Khả Hòa

Trước trận đấu, HLV Nguyễn Thanh Sơn khẳng định ông không quá bận tâm về mối xung đột giữa Anh Đức và Công Vinh. Thay vào đó, nhà cầm quân có cách nói chuyện mềm mỏng này muốn dành thời gian để “mưu” cách lấy điểm trước Jeonbuk Huyndai Motors.

Và thực tế thì ông và các học trò đã thực hiện điều đó một cách xuất sắc. Trong đó, hình ảnh Tấn Tài khiến Kim Changsoo phải rời sân sau một pha va chạm có thể phần nào nói lên sự khôn ngoan, tinh quái và nỗ lực của đội chủ sân Gò Đậu trước nhà đương kim vô địch Hàn Quốc.

Đó là tình huống tranh chấp ở phút 78, khi Tấn Tài và Kim Changsoo cùng lao vào giành bóng. Đã có một chút kê nhẹ của gầm giày Tấn Tài lên ống đồng của cầu thủ Hàn Quốc, nhưng rất nhanh cựu đội trưởng tuyển Việt Nam đã mượn lực từ cái chân đạp tới của đối thủ tung người người ra ôm chân.

Nsi là người gỡ hòa 2-2 cho B.Bình Dương trước Jeonbuk Huyndai Motors - Ảnh: Khả Hòa Nsi là người gỡ hòa 2-2 cho B.Bình Dương trước Jeonbuk Huyndai Motors - Ảnh: Khả Hòa

Chiếc thẻ vàng thứ 2 cho Kim Changsoo khi tỷ số đang là 2-2. Đó chính là bước ngoặt của trận đấu bởi trước đó B.Bình Dương đang phải chịu sức ép khủng khiếp từ đối thủ đến từ xứ kim chi. Từ lúc này B.Bình Dương bắt đầu nghĩ đến cách kết liễu đối thủ

Và chỉ 8 phút sau, B.Bình Dương đã có pha phản công chớp nhoáng buộc Kim Hyungil phải phạm lỗi với Han Seung Yeop bên phía B.Bình Dương ở trong khu vực cấm địa. Một lần nữa, trên chấm 11m, Anh Đức lạnh lùng đánh bại thủ môn Suntae để đưa B.Bình Dương đến với chiến thắng.

Một chiến thắng xứng đáng cho B.Bình Dương. Và chắc chắn là nó không phải do may mắn khi họ đã mở tỷ số trước do công Anh Đức (phút 11, pen).

Và dù đối thủ liên tiếp có 2 bàn để dẫn ngược ở các phút 27 (Jongho) và 29 (Kyo Won), thì nhà đương kim vô địch V-League vẫn không bị vỡ trận như “truyền thống” của các đội bóng Việt Nam mà vẫn kiên cường và có bàn san bằng tỷ số ở phút 35.

Khoảnh khắc nghịch ngợm của Nsi và Anh Đức - Ảnh: Khả Hòa Khoảnh khắc nghịch ngợm của Nsi và Anh Đức - Ảnh: Khả Hòa

Sự trở lại của “máy quét” Moses đã giúp khu trung tuyến B.Bình Dương trở nên rắn rỏi hơn hẳn. Thêm vào đó, những điều chỉnh hợp lý của HLV Thanh Sơn như tung Tấn Tài vào giữ nhịp (và khiến Jeonbuk Huyndai Motors mất người), Han Seung Yeop (đem về quả 11m và khiến đối thủ chỉ còn 9 người trên sân) đã giúp họ có chiến thắng thứ 2 tại AFC Champions League.

Với chiến thắng này, B.Bình Dương có 4 điểm và hồi sinh cơ hội đi tiếp khi chỉ còn kém đội đang tạm xếp đầu bảng là Jeonbuk Huyndai Motors 2 điểm. Không chỉ thế, đội trưởng Anh Đức cũng là chân sút Việt khi có được bàn thắng thứ 4 qua 4 trận tại đấu trường AFC Champions League.

Tiểu Bảo