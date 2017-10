Anh Đức và Tấn Tài xin không lên tuyển quốc gia

Sau khi Văn Quyết bị loại, HLV Hữu Thắng tiếp tục phải chịu những thiệt thòi về nhân sự chỉ sau 2 ngày dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Anh Đức đang là đương kim Quả bóng vàng Việt Nam - Ảnh: Minh Tú Anh Đức đang là đương kim Quả bóng vàng Việt Nam - Ảnh: Minh Tú

Theo đó, lực lượng của đội tuyển Việt Nam tiếp tục mỏng dần khi 2 trường hợp nữa không lên tuyển do những lý do khác nhau, khiến đội tuyển Việt Nam hiện tại chỉ còn 29 cầu thủ.



Trường hợp đầu tiên, tiền đạo Anh Đức xin rút khỏi đợt tập trung lần này vì bận việc cá nhân không thể sắp xếp được. HLV Hữu Thắng buộc phải đồng ý dù rất tiếc nuối bởi Anh Đức đang là một trong những tiền đạo có phong độ tốt nhất hiện nay.



Trường hợp tiếp theo thực sự là một điều đáng tiếc khi Tấn Tài những tưởng sẽ trở lại đội tuyển nhưng không thành vào phút chót. Ban đầu, do không biết tiền vệ người Khánh Hòa đã tuyên bố giã từ sự nghiệp, nên HLV Hữu Thắng đã điền tên anh vào danh sách triệu tập. Thế nhưng sau khi biết được thông tin trên, thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam đã tôn trọng quyết định của cầu thủ CLB B.Bình Dương.

HLV Hữu Thắng sẽ không có 2 cựu binh của B.Bình Dương - Ảnh: Minh Tú HLV Hữu Thắng sẽ không có 2 cựu binh của B.Bình Dương - Ảnh: Minh Tú Đáng nói ở chỗ ngay sau khi HLV Hữu Thắng công bố danh sách chính thức, Tấn Tài đã sẵn sàng để quay trở lại khoác áo đội tuyển. Tuy nhiên, do cả HLV Hữu Thắng cũng như Tấn Tài không hiểu ý nhau mà dẫn đến sự việc đáng tiếc này.



Ở 2 trận đấu sắp tới, đội tuyển Việt Nam gặp Đài Loan trên sân nhà (24.3) và Iraq trên sân trung lập (29.3). Dù kết quả 2 trận đấu này như thế nào, thầy trò HLV Hữu Thắng cũng sẽ dừng bước tại vòng loại World Cup 2018 và chỉ còn mục tiêu với Asian Cup 2019.

Đỗ Hải