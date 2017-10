Áp lực ở sân Lạch Tray

HLV Nguyễn Thành Vinh (HPNH) tỏ ra thất vọng tràn trề trước hình thức kỷ luật 60 triệu đồng mà VFF dành cho sân nhà của XMHP. Ông lo lắng: “Thật khó hiểu khi BTC sân lại không phải nhận mức chế tài nặng hơn. Dư âm kinh hoàng từ trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội T&T ở lượt trước ám ảnh cầu thủ của chúng tôi. Mặc dù tôi đã cố gắng có sự chuẩn bị tốt về chiến thuật cũng như làm công tác tư tưởng nhưng cầu thủ vẫn bất an”.

Ông Vinh nói tiếp: “Cách đây gần 2 tháng, Hải Phòng đã thất bại trước Hòa Phát tại Cúp quốc gia. Về trình độ, chúng tôi không kém so với đối thủ nhưng lần tái đấu này, XMHP có lợi thế vì được đá ở sân nhà. Thực tế đã chứng minh, tại Lạch Tray, đội khách khó an toàn nếu thắng trận hoặc thậm chí chỉ là hòa vì khán giả gây sức ép quá lớn, sẵn sàng dùng những chiêu xấu để đe dọa. Mà tất nhiên, thua trận là điều chúng tôi không hề mong muốn. Tôi chỉ hy vọng trọng tài sẽ thổi thật công tâm, phải triệt để xử lý những lỗi thô bạo”.

Chủ tịch Hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho biết hai ngày trước khi vòng 8 khởi tranh, BTC giải và Hội đồng trọng tài đã có văn bản khuyến cáo đội ngũ trọng tài và giám sát với nội dung như sau: 1/ Giám sát trọng tài phải có trách nhiệm nhắc nhở, đôn đốc trọng tài đưa ra những quyết định chính xác, nghiêm khắc; 2/ Trọng tài cần phải mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa với những hành vi bạo lực, không thỏa hiệp, sợ hãi; 3/Giám sát trọng tài, giám sát trận đấu phải bám sát diễn biến để báo cáo đầy đủ, chính xác, trung thực những tình huống bạo lực mà trọng tài không theo kịp hoặc trọng tài xử lý thiếu nghiêm khắc để có cơ sở cho BTC, ban kỷ luật xử lý sau này.

Về phía đội chủ nhà, HLV Vương Tiến Dũng cũng rất lấy làm tiếc vì những hình ảnh phi thể thao trong trận đấu trước mà chính các cầu thủ của ông cũng góp phần không nhỏ. Ông kêu gọi khán giả nhà hãy luôn là những cổ động viên chân chính và hứa, XMHP sẽ chơi thật nỗ lực, sẽ không đá xấu, không có những hành vi phi thể thao để không làm thất vọng những người yêu mến đội bóng.

Không đến mức sốt vé như trận đấu với Hà Nội T&T, sức mua của khán giả Hải Phòng ở trận này giảm khoảng 30%. Cho đến 15 giờ chiều qua, khoảng hơn một vạn vé đã được tiêu thụ - con số đáng là niềm mơ ước của nhiều sân khác nhưng với sân Hải Phòng bị coi là “thua lỗ” so với 2 vạn vé ở những trận nóng. Trận này, Công an thành phố Hải Phòng đã huy động tối đa lực lượng và cử đông gấp đôi số cán bộ, cảnh sát từ 600 người lên 1.000 người đến làm nhiệm vụ. Phía công an cho biết sẽ kiểm tra kỹ khán giả đề phòng mang vật cứng vào sân, bắt ngay những kẻ quá khích. Dự đoán: XMHP thắng 2-1.

Lan Phương