Arsenal bắt đầu du đấu

Hôm nay, các “Pháo thủ” bắt đầu chuyến du đấu châu Á khi đến Indonesia thi đấu trận đầu tiên vào ngày 14.7. Sau đó, toàn đội Arsenal sẽ đến Hà Nội bằng chuyên cơ riêng để gặp tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình ngày 17.7.

Hôm qua, Arsenal đã giới thiệu trên trang web chính một đoạn phim ngắn nói về lịch sử những chuyến du đấu của CLB từ năm 1907. Tính đến nay, “Pháo thủ” đã du đấu đến 52 quốc gia trên thế giới, và sắp tới nâng lên thành 54 nước. Trong đó, Việt Nam là nước mới nhất nằm trong danh sách du đấu của Arsenal. Trong lịch sử hơn 100 năm du đấu, tiêu chí xuyên suốt của Arsenal là quảng bá hình ảnh của mình ra khắp thế giới bằng tinh thần, đẳng cấp, lối chơi đẹp và giới thiệu những thành công của đội bóng. Trận du đấu đầu tiên trong lịch sử của Arsenal được ghi nhận là trận gặp CLB Racing Club of Brussels của Bỉ vào năm 1907. Còn trận có lượng khán giả xem đông nhất là trận đấu lần đầu tiên ở Nga vào năm 1954 với CLB Dynamo Moscow có sự tham dự của hơn 90.000 người.

HLV Wenger cho biết: “Ngoài những ý nghĩa trên, những chuyến du đấu luôn mang lại nhiều yếu tố tích cực cho đội bóng trước mùa giải mới. Vì vậy, nó luôn nằm trong kế hoạch của CLB hằng năm và duy trì thành truyền thống cả trăm năm nay. Nó giúp chúng tôi hoàn thiện kỹ chiến thuật qua cọ xát với nhiều đối tượng khác nhau, các cầu thủ cũng hiểu biết nhau hơn khi sinh hoạt chung trong một thời gian dài. Hơn nữa, giúp tinh thần cầu thủ thoải mái vì được giao lưu với nhiều vùng miền văn hóa khác nhau”.

Arsenal cũng đã công bố danh sách 24 cầu thủ du đấu và trú ngụ tại khách sạn 5 sao InterContinental khi đến Hà Nội. Đi cùng đoàn sang Việt Nam có tới 19 phóng viên Anh. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho hay: “Arsenal có lịch hoạt động dày đặc tại Hà Nội: ngày 15.7 họp báo; ngày 16.7 giao lưu với các cầu thủ trẻ xuất sắc của Học viện Arsenal HAGL, thăm chùa Trấn Quốc, thăm Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, trụ sở chi nhánh Eximbank, giao lưu với 35.000 người hâm mộ trong buổi tập mở vào 18 giờ; chiều 17.7 đá giao hữu với tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Lực lượng an ninh chắc chắn sẽ phải tập trung tối đa. Công an Hà Nội thậm chí còn sử dụng cả chó nghiệp vụ để phòng tránh bất trắc”.

Được biết, Công an Hà Nội sẽ bố trí lực lượng hùng hậu với hơn 1.000 cảnh sát, trong đó có vài trung đội cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ cho toàn bộ chiến dịch đặc biệt này. VFF cũng cử một số lượng khá đông vệ sĩ của Công ty Đại An, nhằm kết hợp chặt chẽ với cảnh sát, đảm bảo khâu an ninh an toàn.

Danh sách 24 cầu thủ Arsenal sang Việt Nam Thủ môn: Wojciech Szcsezny, Lukasz Fabianski. Hậu vệ: Bacary Sagna, Per Mertesacker, Laurent Koscielny, Kieran Gibbs, Ignasi Miquel, Carl Jenkinson. Tiền vệ: Tomas Rosicky, Mikel Arteta, Jack Wilshere, Oxlade Chamberlain, Aaron Ramsey, Miyaichi Ryo, Gnabry Serge, Kristoffer Olsson, Thomas Eisfeld, Chuks Aneke, Gedion Zelalem. Tiền đạo: Lukas Podolski, Olivier Giroud, Theo Walcott, Gervinho, Akpom Chuba. Danh sách này chỉ thiếu Carzola, Vermaelen, Monreal, Diaby bị chấn thương và quá tải. Sắp tới, ông Wenger dự định mua lại Fabregas từ Barcelona.

Ngày 14.7, Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam và Hội Cổ động viên chính thức của Arsenal tại Việt Nam (AFCVN) cùng phối hợp tổ chức sự kiện AFCVN Super Big Offline Party - Giao lưu gặp gỡ của các cổ động viên Arsenal tại Việt Nam.

Lan Phương - Giang Lao

