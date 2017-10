Arsenal ở chỗ "độc" và được bảo vệ tận răng

* Arsenal đến Việt Nam bằng chuyên cơ

(TNO) Ngày 13.7, đích thân chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ sẽ chủ trì cuộc họp với công an Hà Nội để chốt lại phương án đảm bảo an ninh an toàn cho CLB Arsenal trong 3 ngày lưu trú tại Hà Nội.

Bảo vệ an toàn tuyệt đối 24/24



An ninh sẽ được siết chặt tại sân Mỹ Đình trước, trong và sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Arsenal diễn ra - Ảnh: Sơn Tùng

Công an Hà Nội sẽ bố trí lực lượng hùng hậu với hơn 1.000 cảnh sát, trong đó có vài trung đội cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ cho toàn bộ chiến dịch đặc biệt này. Sáng sớm ngày 15.7, đội sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài sau chặng di chuyển từ Indonesia và được lực lượng an ninh hộ tống về khách sạn InterContinental.

Ngày mai đội tuyển Việt Nam tập trung 17 giờ ngày 12.7, đội tuyển VN với 22 cầu thủ - những gương mặt ưu tú nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại sẽ tập trung tại khách sạn Crown, nằm ngay gần sân Mỹ Đình. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, sau vòng 15 V-League, không có cầu thủ nào bị chấn thương. Ông hy vọng sẽ có được đội hình tốt nhất sau 4 ngày tập luyện. Còn Công Vinh bày tỏ, anh kỳ vọng ghi được bàn vào lưới Arsenal.

Công an Hà Nội sẽ chỉ đạo công an quận Tây Hồ (địa bàn tọa lạc của khách sạn) bảo vệ đội bạn 24/24. Một lực lượng an ninh khác cũng sẽ túc trực tại khách sạn Cown Plaza - nơi trú chân của đội tuyển Việt Nam (VN) từ ngày 12.7. Cả hai đối thủ đều được quan tâm kỹ lưỡng và bộ phận an ninh sẽ cố gắng hạn chế tối đa sự cố không hay xảy ra.

Công an Hà Nội sẽ lập một vài phương án để nếu “hỏng” phương án 1 sẽ có kế hoạch dự phòng trám chỗ.

Nhưng theo chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, công an Hà Nội và VFF cũng đã quen với việc đón tiếp nên kế hoạch đã được thiết kế rất công phu, chu đáo và hy vọng sẽ thành công tuyệt đối.

Theo yêu cầu của công an Hà Nội, VFF cũng cử một số lượng khá đông vệ sỹ của Công ty Đại An, nhằm kết hợp chặt chẽ với cảnh sát, đảm bảo khâu an ninh an toàn.

“Arsenal có lịch hoạt động phải nói khá dày đặc tại Hà Nội như ngày 15.7 họp báo, ngày 16.7 giao lưu với các cầu thủ trẻ xuất sắc của học viện Arsenal HAGL, đi thăm chùa Trấn Quốc, thăm trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, trụ sở chi nhánh Eximbank, giao lưu với 35.000 người hâm mộ trong buổi tập mở vào 18 giờ, ngày 17.7 đá giao hữu với tuyển VN cũng trên sân Mỹ Đình.

Lực lượng an ninh chắc chắn sẽ phải tập trung tối đa cho công việc. Công an Hà Nội, thậm chí còn sử dụng cả chó nghiệp vụ để phòng tránh bất trắc”, ông Hỷ nói.

Cách đây ít ngày, ban tổ chức trận đấu cũng đã làm việc với Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội để không xảy ra sự cố đáng tiếc trong thời gian đội bạn ở VN.

Ở nơi “độc nhất vô nhị”

Ngày 14.7, đại diện của Arsenal sẽ có mặt tại Hà Nội để kiểm tra lần cuối các công tác chuẩn bị đón tiếp. Hợp đồng giữa Arsenal và khách sạn 5 sao InterContinental vừa được ký kết và mọi thông tin liên quan được bảo mật gần như ở mức tối đa. Không phải ngẫu nhiên mà khách sạn này được chọn.

Arsenal đã đặt ra các tiêu chí cực kỳ khắt khe, trong đó ngoài chất lượng phục vụ, khâu an ninh được đặt lên hàng đầu. InterContinental là khách sạn được công an Hà Nội trao giải thưởng về an ninh năm 2012.

Đây là một công trình hiện đại, sang trọng và “độc nhất vô nhị” không chỉ ở Hà Nội bởi toàn bộ khu phòng khách, nhà hàng và các dịch vụ giải trí đều được xây trên mặt nước Hồ Tây.

CLB Arsenal do HLV Wenger dẫn đầu là được coi như các vị khách đặc biệt nhất trong năm của khách sạn và rất có thể, Arsenal sẽ được bố trí ở những phòng đắt tiền nhất. Đi cùng đoàn sang VN có tới 19 phóng viên Anh quốc.

Ngày 14.7, Đại Sứ Quán Vương quốc Anh tại Việt Nam và Hội Cổ động viên chính thức của Arsenal tại Việt Nam (AFCVN) cùng phối hợp tổ chức sự kiện AFCVN Super Big Offline Party - Giao lưu gặp gỡ của các cổ động viên Arsenal tại Việt Nam.

Arsenal đến Việt Nam bằng chuyên cơ Hôm nay (11.7), Arsenal bắt đầu chuyến du đấu châu Á tại 3 quốc gia Indonesia, Việt Nam và Nhật Bản.

Tránh mất sức, các cầu thủ Arsenal sẽ di chuyển bằng chuyên cơ riêng - Ảnh: Sportsmail Theo kế hoạch, thầy trò HLV Arsene Wenger sẽ đến Jakarta (Indonesia) đầu tiên để chuẩn bị cho trận đấu với đội Indonesia Dream Team vào ngày 14.7. Sau khi kết thúc trận đấu, "Pháo thủ" sẽ chỉ có vài tiếng nghỉ ngơi, thay đồ ở khách sạn trước khi phải ra sân bay để di chuyển luôn đến Việt Nam trong đêm. Toàn bộ việc di chuyển của Arsenal trong chuyến du đấu châu Á lần này đều được thực hiện bằng chuyên cơ. Chi phí do các nhà tài trợ chi trả. Một trong những lý do chính của việc này là đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho thầy trò HLV Wenger. Dự kiến, Arsenal sẽ đến sân bay Nội Bài lúc 5 giờ 45 ngày 15.7. Bảo Nghi

Lan Phương