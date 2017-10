AVG phủ nhận vị trí pháp lý của VPF

Nội dung của hai văn bản

Hai vấn đề mấu chốt được VPF đề nghị thương thảo lại gồm:

* Vì hợp đồng của AVG với VFF liên quan đến nhiều giải do VFF tổ chức, trong đó có những giải hiện nay thuộc quyền tổ chức của VPF, nên VPF muốn tách riêng hợp đồng của các giải đấu do VFF tổ chức và Hợp đồng của các giải đấu do VPF tổ chức.

* Thời hạn hợp đồng là 3 năm. Giá trị hợp đồng truyền hình tối thiểu là 10 tỉ đồng/năm.

Đáp lại công văn của VPF, phía AVG đã gửi phúc đáp bằng công văn số 1228/TTAV-CV về việc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng thương quyền, trong đó nêu rõ 5 điểm cần được thực hiện:

* AVG yêu cầu VFF tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của AVG liên quan đến hợp đồng đã được ký kết.

* AVG lưu ý VFF kiểm soát thông tin của hợp đồng vì có nhiều thông tin mang tính bảo mật. Tuy nhiên, ngoài hợp đồng kể trên, các vấn đề được trao đổi giữa các bên, AVG đề nghị sẽ được công khai cho các cơ quan truyền thông cùng biết.

* Việc ký và thực hiện hợp đồng là giữa VFF và AVG, vì vậy nếu có bất kỳ sự thay đổi nào (nếu có nhu cầu từ phía VFF) cần phải được thống nhất trước với AVG và đảm bảo tính kế thừa, toàn vẹn của hợp đồng đã ký.

* Liên quan tới đề xuất của VFF về chuyển giao việc thực hiện hợp đồng cho VPF, AVG chính thức khẳng định: Chỉ sau khi AVG và VFF cùng nhất trí bằng một thỏa thuận bằng văn bản về việc VPF tiếp nhận một số quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng như nội dung các yêu cầu này của AVG thì VPF mới bắt đầu được tham gia chính thức thực hiện việc đàm phán các nội dung có liên quan tới hợp đồng đã ký.

* AVG chưa nhận được bất kỳ sự liên hệ nào từ phía VFF (cũng như VPF) để phối hợp tổ chức giải đấu. Vì vậy, AVG yêu cầu VFF tiếp tục là đầu mối và khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin cho AVG liên quan tới công tác tổ chức các giải đấu để đảm bảo các điều kiện tác nghiệp của AVG.