Bài hát cổ động bóng đá phải trên khán đài, không biểu diễn ở sân khấu

Trong buổi gặp gỡ các chuyên gia, cổ động viên bóng đá, ca - nhạc sĩ, thí sinh, báo giới nhân cuộc thi sáng tác bài hát cổ động bóng đá Việt Nam đi được 2/3 chặng đường vào hôm qua, đại diện Ban tổ chức đánh giá cao nỗ lực của các sáng tác đều khá hùng hồn, sôi động, nhưng mức độ lôi cuốn vẫn chưa thật mạnh mẽ.

Hầu hết ý kiến các khách mời đều khẳng định, việc tổ chức ra hành trình tìm kiếm bài hát cổ động cho đội tuyển bóng đá Việt Nam là rất cần thiết. Tuy nhiên để có được bài hát cổ động trên khán đài trong lúc các tuyển thủ thi đấu dưới sân cũng không hề đơn giản. Bởi đa phần sáng tác gửi về BTC có vẻ hơi sa vào biểu diễn trên sân khấu hay chỉ đạt tiêu chí cổ động chung chung.

Cuộc gặp trao đổi về sáng tác bài hát cổ động bóng đá Minh Long

Buổi gặp lần này nhiều ý kiến chỉ ra các sáng tác cần tập trung vào tiêu chí ngắn gọn, dễ thuộc, dễ nhớ. Và đặc biệt khi cổ động viên hát lên phải khiến cầu thủ dưới sân hưng phấn, thi đấu máu lửa trước mọi đối thủ.

Cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình cho rằng, bài hát có khi chỉ cần 2 câu cũng đủ để liên kết cầu thủ đang thi đấu dưới sân. Ca sĩ Phương Thanh cũng nêu ý kiến, bài hát phải ngắn gọn thì cổ động viên mới dễ thuộc. Khi đó ca sĩ chỉ việc " trà trộn" vào dòng fan hâm mộ trên khán đài để hát. Ca sĩ Lương Viết Quang cho biết " đang rất nôn nóng trước một bài hát như vậy để hát cổ động cho đội tuyển". Nhạc sĩ Nguyễn Minh Châu cho rằng, chỉ nghĩ ra 1 câu slogan và nhạc sĩ chăm chút thêm sẽ có ngay bài hát hay.

Ca sĩ Phương Thanh, Cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình và Chủ tịch Hội CĐV VFS Trần Hữu Nghĩa trao đổi thông tin Minh Long

Trong khi đó nhạc sĩ Lê Thanh Tâm khẳng định: " Để bài hát dạng này đi vào lòng người hâm mộ có khi phải chờ một quá trình". Nhạc sĩ Lê Thanh Tâm dẫn chứng: " Bài You 'll never walk alone xuất hiện từ năm 1945 nhưng đến năm 1963 mới trở thành bài hát chính thức của CLB Liverpool mà!"

Còn nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh: " Sáng tác chỉ cần vài câu đơn giản thôi, cũng không hẳn phải có tiết tấu gì hết nhưng phải tập dợt sẽ tạo ra giai điệu, bài hay, đạt tiêu chuẩn". Nhà thơ Trương Nam Hương khá hào hứng với cuộc thi và anh khẳng định: " Bài ngắn chỉ cần 1 phút thôi cũng quá đủ để hát cổ động rồi.

Cổ động viên Trần Hữu Nghĩa hy vọng sau này khi hát cổ động, các fan Việt Nam đừng " mắc cỡ" mà phải hát lớn lên, mạnh lên. Chứ xem các fan Malaysia hát, họ chỉ hát 2 câu mà hiệu ứng âm thanh rất mạnh". Anh Nghĩa gửi ngay đường link cho BTC mở một bài hát của câu lạc bộ Paris Saint German có tên “ PSG all Stars”. Bài này nhóm hát trong clip chỉ cất lên vài ca từ “Paris Saint Germain” và 3 từ viết P.S.G nhưng nghe rất ấn tượng và mong các sáng tác dự thi cũng làm được điều tương tự

Các cầu thủ PSG hát cổ động cho bài hát của CLB Ảnh cắt từ clip

Các phóng viên báo đài có mặt cũng góp ý, BTC nên kết hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thì cuộc thi sẽ thuận lợi hơn vì VFF có thể huy động được sự ủng hộ với tư cách là cơ quan quản lý và phát triển bóng đá nước nhà. Theo kế hoạch, BTC sẽ kéo dài thời gian nhận bài 1 tháng nữa và tổ chức Gala trao giải vào ngày 25/10/2019.