Bài toán quá khó!

HLV Calisto: Chúng tôi phạm nhiều sai lầm Phát biểu sau trận VN thua Malaysia 0-2, HLV Calisto thừa nhận: “Đây là trận đấu tuyển VN phạm nhiều sai lầm, nhưng đó là cuộc sống. Tôi không bào chữa cho thất bại, nhưng tôi nhìn nhận Malaysia đã chơi ngày càng hay. Họ là đội bóng khác so với những gì từng thể hiện ở vòng bảng. Họ cũng là đội tận dụng cơ hội tốt, trong khi các tuyển thủ VN hôm nay chơi không thật dũng mãnh, đôi lúc rơi vào trạng thái tâm lý. Đặc biệt chúng tôi đã bộc lộ nhiều sai sót trong khâu phòng ngự. Tôi không đồng ý với việc đổ lỗi cho thủ môn Tấn Trường trong 2 bàn thua. Mọi người không nên lên án cậu ấy. Đá với Singapore, mọi người gọi Tấn Trường là người hùng, còn giờ đây xin đừng gọi cậu ấy là tội đồ. Trường hợp Phan Thanh Hưng vì sao đá từ đầu? Đó là do chúng tôi đá với đội hình 4-3-3, thiên về tấn công nên tôi chưa thể đưa Minh Châu vào từ đầu. Tôi không cho đó là mạo hiểm hay sai lầm gì hết, bởi lối chơi của đội VN trước sau như một. Chúng tôi không đánh giá thấp Malaysia nhưng tuyển VN cần phải có bàn thắng nên phải tấn công để gây sức ép từ đầu. Nhưng một khi không giải quyết được bàn thắng thì chúng tôi phải điều chỉnh, đó là chuyện bình thường trong bóng đá. Hơn nữa khi tấn công mà không ghi được bàn thắng rất dễ bị áp lực ngược lại và phạm sai sót. Tôi nghĩ thắng lại Malaysia trên sân Mỹ Đình là có thể, nhưng thắng 2 bàn cách biệt quả là không dễ dàng. Nhưng giờ đây chúng tôi không còn con đường nào khác là phải thắng trên 2 bàn cách biệt. Tôi hy vọng với sự trở lại của Trọng Hoàng, Tài Em hay Việt Cường, tuyển VN sẽ tìm lại chính mình”.



Trong khi đó, HLV Rajagopal nhận xét: “Dù thắng tuyển VN nhưng tôi luôn cho rằng VN là đội bóng tốt. Họ không gặp may, không tận dụng được các cơ hội. Như tôi đã nói trong cuộc họp báo, tôi đánh giá cao hàng tiền vệ đội VN nên tập trung khóa chặt khu vực trung tuyến. May mắn cho Malaysia là tuyển VN hôm nay chơi không thật thanh thoát nên sau hiệp đầu, tôi đã có vài điều chỉnh, nhất là khai thác sự dâng cao của hậu vệ trái đội VN nhưng lại chơi không thật an toàn. Tôi nghĩ trận lượt về sẽ không dễ cho Malaysia chơi tốt như lượt đi. Nhưng dù sao tôi cũng tin tưởng chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần tốt như hôm nay. Tôi hy vọng Malaysia sẽ tiếp tục đứng vững ở trận lượt về”. Quang Tuyến (ghi)