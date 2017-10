Bán độ ở bóng đá Việt Nam đã đến đỉnh điểm

6 trận V-League cùng đá lúc 17 giờ và đều được “soi” Do chuyện bán độ của 6 cầu thủ Đồng Nai ở vòng đấu 21 nên V-League bước vào 3 vòng đấu cuối, nhất là vòng 22 chiều nay đồng loạt trên 6 sân đều lúc 17 giờ trong không khí khá nặng nề. Theo nguồn tin của Thanh Niên, cả 6 trận đấu này đều sẽ được “soi” từ cơ quan điều tra (CQĐT) lẫn các bộ phận chuyên môn của VFF, VPF. Theo lời khai của các trùm cá độ và nhóm cầu thủ bán độ, bước đầu CQĐT xác định sẽ mở rộng phạm vi và đối tượng điều tra, hiện chưa biết sẽ rơi vào cầu thủ nào. Chính vì vậy bất cứ một biểu hiện bất thường trên sân chiều nay đều được đưa vào tầm ngắm. Lãnh đạo một số CLB cũng đã kịp thời thông báo và quán triệt với cầu thủ của mình và cho biết sẵn sàng hợp tác với CQĐT nếu phát hiện có manh mối tiêu cực. Vòng này có 5/6 trận được truyền hình trực tiếp là Hà Nội T&T - HAGL (VTV2), Thanh Hóa - SLNA (VTV6), QNK Quảng Nam - Becamex Bình Dương (VTC3), Hùng Vương An Giang - Than Quảng Ninh (Đài AG), Đồng Nai - SHB Đà Nẵng (Đài ĐN 2). Duy nhất trận Hải Phòng - ĐTLA trên sân Lạch Tray không có trực tiếp. (T.K)