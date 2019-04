Ban Giải quyết khiếu nại VFF “đè” Ban Kỷ luật !

Giảm án đột ngột

Mới đầu tháng 4 vừa qua, Ban Kỷ luật VFF đã có quyết định xử phạt cầu thủ Nguyễn Văn Quân của CLB Cần Thơ do cố tình đá về lưới nhà trong trận gặp Bình Phước ở vòng loại Cúp Quốc gia 2019 - một hành vi mà Quân bị đánh giá đã thi đấu không đúng khả năng và không có lý do chính đáng, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh bóng đá VN. Văn Quân bị treo giò hết lượt đi giải hạng nhất 2019 (11 trận). Án phạt này được dư luận và báo chí ủng hộ.

Thế nhưng hôm qua, Ban Giải quyết khiếu nại VFF lại có một văn bản khác “đè” lên văn bản của Ban Kỷ luật, với nội dung rất bất ngờ là giảm án tới 4 trận cho Văn Quân. Ông Chu Hồng Thanh, Trưởng ban Giải quyết khiếu nại VFF, cho biết: “Đúng là chúng tôi đã giảm án cho Văn Quân xuống còn 7 trận. Ban làm đúng quy trình chứ không có gì là vội vã cả, vì sau khi có quyết định kỷ luật, chúng tôi đã nhận được đơn xin giảm án của Văn Quân qua hộp thư điện tử”.

tin liên quan Ban Kỷ luật bất ngờ khi Văn Quân được giảm án ‘Ồ, Văn Quân được giảm án à. Án kỷ luật chưa ráo mực mà đã giảm án thì không hay lắm’, một lãnh đạo Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thốt lên như vậy khi được báo tin cầu thủ đội Cần Thơ chỉ còn bị treo giò 7 trận, thay vì 11 trận.

Lãnh đạo Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) cho hay: “Quả là khá ngỡ ngàng vì giải hạng nhất mới chỉ diễn ra được vỏn vẹn 3 vòng, nghĩa là Văn Quân còn chưa thụ án được một nửa thời gian bị treo giò”.

“Quýt làm cam chịu”

Hôm qua, Ban Kỷ luật có quyết định phạt tiền 70 triệu đồng và “treo” sân Hàng Đẫy một trận vì ban tổ chức sân đã không kiểm soát được tình trạng khán giả Hải Phòng đốt pháo sáng ở trận Hà Nội gặp Hải Phòng vòng 6 V-League 2019 tối 21.4. Đội Hà Nội phải thi đấu không khán giả trong trận gặp TP.HCM, trận cầu tâm điểm của vòng 7. CLB Hải Phòng cũng nhận án phạt tiền 70 triệu đồng.

Ông Vũ Xuân Thành, Trưởng ban Kỷ luật, nói: “Chúng tôi không thể “đóng cửa” sân Lạch Tray khi Hải Phòng quay về đá sân nhà, vì lỗi là thuộc về sân Hàng Đẫy”. Dĩ nhiên, nếu căn cứ vào Quy định Kỷ luật VFF thì mức phạt trên đã là kịch khung nhưng rõ ràng, văn bản quy phạm pháp luật này đã không còn theo kịp diễn tiến nóng của đời sống bóng đá VN.

tin liên quan Pháo sáng làm hỏng V-League Pháo sáng đã trở thành điểm nóng gây nhức nhối tại V-League mà điển hình là trong trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng ở vòng 6 cách đây 2 ngày, trong sự bất lực của ban tổ chức.

Trong suốt 10 năm qua, trận đấu nào giữa Hà Nội và Hải Phòng cũng có pháo sáng với mức độ ngày một nghiêm trọng hơn nhưng chưa có biện pháp nào triệt để được đưa ra. Ngoài việc điều chỉnh lại Quy định kỷ luật, đã đến lúc Bộ VH-TT-DL và Bộ Công an cần có thông tư liên tịch, nhằm phối hợp chặt chẽ hơn trong việc đảm bảo an ninh, an toàn ở tất cả hệ thống giải chuyên nghiệp quốc gia.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hải Phòng Đan Đức Hiệp vừa ký công văn, đề nghị ban tổ chức địa phương của Hải Phòng cũng như Ban Điều hành V-League nghiên cứu phương án lắp đặt camera an ninh tại các khán đài, tăng cường lực lượng an ninh làm nhiệm vụ giám sát tại các trận đấu và kiên quyết xử lý nghiêm với những khán giả, cổ động viên cố tình vi phạm, gây rối trật tự công cộng trước, trong, sau mỗi trận đấu bóng đá.

Quyết định giảm án của Ban Giải quyết khiếu nại viết rất khó hiểu: “Ban nhận thấy hành vi đá bóng vào lưới nhà của Văn Quân là hết sức phản cảm, gây phản ứng, bức xúc đối với người hâm mộ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của giải đấu nói riêng và bóng đá VN nói chung, có biểu hiện tiêu cực, cần phải áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Tuy nhiên, ngoài việc xem xét trực tiếp băng hình trận đấu thấy có biểu hiện tiêu cực thì hồ sơ và thông tin hiện có chưa thấy có chứng cứ nào khác thể hiện có tiêu cực đã thực tế xảy ra”.

