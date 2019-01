Bạn thân của thầy Park thất bại trước thềm V-League 2019

Chiều 23.1 trên sân TTTT Thành Long, Thiên Long Cup 2019 tiếp tục diễn ra vòng bán kết với các đại biểu đang chơi ở hạng đấu cao nhất Việt Nam. Trong cuộc so tài đầu tiên, TP.HCM tiếp tục trình diễn lối đá nhợt nhạt không khác nhiều dưới thời HLV Miura.

Đội bóng do HLV Chung Hae Seong thử nghiệm nhiều vị trí mới trong giải đấu này khi V-League 2019 đã tới cận kề. Nhưng những gì diễn ra trong trận bán kết 1 với Than Quảng Ninh không hề thuyết phục người xem. Suốt 90 phút dù sử dụng hai đội hình, TP.HCM vẫn chơi lép vế toàn tập so với Than Quảng Ninh của HLV Phan Thanh Hùng.

Đội khách với những cầu thủ chơi bóng cùng nhau khá lâu và được gây dựng bởi HLV Phan Thanh Hùng tổ chức nhiều pha bóng sắc nét về phía cầu môn Thanh Thắng. Và áp lực đó đã khiến trung vệ vừa trở lại sau chấn thương dây chằng Vũ Ngọc Thịnh phải đá phản lưới nhà phút 36.

Bàn thua khiến TP.HCM nỗ lực thay đổi trong hiệp 2, nhưng hàng loạt cầu thủ được đánh giá chất lượng hơn của họ đều không thể hiện được nhiều. Thua trận với tỷ số tối thiểu, TP.HCM phải nhìn Than Quảng Ninh lọt vào trận chung kết. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện, HLV Chung Hae Seong hứa hẹn sẽ gặp không ít khó khăn trong việc cải thiện thành tích đội bóng thành phố ở V-League 2019.

Ở trận bán kết 2 diễn ra sau đó, cựu vương V-League Quảng Nam đã thể hiện một lối chơi khởi sắc khi gặp Sanna Khánh Hòa BVN. Hai đội tung ra đội hình chất lượng gồm nhiều cầu thủ đã quá hiểu nhau sau nhiều năm chơi bóng trong cùng tập thể trước đó. Và dù Sanna Khánh Hòa BVN chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi, nhưng Quảng Nam đã có một trận đấu xuất sắc.

Đội trưởng Đinh Thanh Trung trong một buổi tối phong độ cao đã khiến hàng thủ đội bóng miền Trung chao đảo. Đặc biệt, sự trở lại của tiền đạo Claudecir cũng giúp HLV Hoàng Văn Phúc có được nhiều phương án tấn công hữu hiệu. Từ phút 32 đến 44, Thiago và Thanh Trung đã hai lần khiến đối phương phải vào lưới nhặt bóng.

Sang hiệp 2, tình hình càng khó khăn hơn cho đội bóng phố Biển khi họ phải tràn lên tìm bàn gỡ. Và thầy trò HLV Võ Đình Tân lại tiếp tục dính đòn "hồi mã thương" của đối thủ khi tiền đạo Cruz tận dụng thời cơ để ấn định chiến thắng 3-0 cho Quảng Nam. Một màn trình diễn ấn tượng của cựu vương V-League giúp HLV Hoàng Văn Phúc rất yên tâm cho kế hoạch hướng tới mùa giải 2019.

Quảng Nam sẽ chạm trán Than Quảng Ninh ở trận đấu cuối cùng của Thiên Long Cup 2019. Đây sẽ là màn đọ sức giữa hai cựu thuyền trưởng ĐTQG trong màu áo CLB. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ 30 ngày 25.1 trên sân TTTT Thành Long. Trước đó lúc 15 giờ 30 là trận tranh HC Đồng giữa TP.HCM và Sanna Khánh Hòa BVN.

Kết quả vòng bán kết Thiên Long Cúp 2019 Quảng Nam – Sanna Khánh Hòa BVN: 3-0 TP.HCM – Than Quảng Ninh: 0-1 Lịch thi đấu ngày 25.1 15 giờ 30, tranh hạng Ba: TP.HCM – Sanna Khánh Hòa BVN 17 giờ 30, tranh vô địch: Quảng Nam – Than Quảng Ninh

Hoàng Tín