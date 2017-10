Bàn thắng nhanh nhất V-League không được tính cho Công Vinh

(TNO) Cầu thủ Lê Công Vinh của Bexamex Bình Dương vừa bị VPF tước bàn thắng nhanh nhất lịch sử V-League, sau khi ban tổ chức V-League 2015 xác định bàn thắng vào lưới Hải Phòng ở vòng 11 là tình huống đá phản lưới nhà.

Công Vinh được xác định không phải là tác giả của bản thắng nhanh kỷ lục V-League - Ảnh: Bạch Dương Công Vinh được xác định không phải là tác giả của bản thắng nhanh kỷ lục V-League - Ảnh: Bạch Dương

Chiều hôm nay (4.5), sau khi lãnh đạo Công ty VPF cùng thường trực ban tổ chức giải họp, mổ băng, xem xét lại bàn thắng được ghi nhận của cầu thủ Lê Công Vinh, tại trận đấu giữa Bình Dương gặp Hải Phòng trên sân Gò Đậu, VPF đã đi đến quyết định đính chính lại tác giả bàn thắng. Theo đó, bàn thắng được xác định là do hậu vệ của Hải Phòng Vũ Ngọc Thịnh đá phản lưới nhà, chứ không phải do công của Lê Công Vinh.



Trong thông cáo báo chí phát đi chiều này, VPF nêu rõ: “Theo ghi nhận ban đầu, thông qua các báo cáo của giám sát trận đấu, giám sát trọng tài và trọng tài thì bàn thắng mở tỷ số trận đấu được tính cho cầu thủ Lê Công Vinh, số 28 của CLB Becamex Bình Dương.



Tuy nhiên, sau khi xem xét lại toàn bộ băng hình trận đấu, bao gồm: băng truyền hình, băng kỹ thuật của ban tổ chức (6 camera). Đặc biệt là băng kỹ thuật sau cầu môn và băng khu vực 16m50, ban tổ giải nhận thấy cầu thủ Lê Công Vinh đã không thực hiện động tác sút bóng vào cầu môn đối phương, mà chỉ thực hiện động tác khống chế bóng. Cùng lúc đó, cầu thủ Vũ Ngọc Thịnh, số 20 của CLB Hải Phòng đã áp sát và gây ra tình huống đưa bóng vào lưới nhà, giúp đội chủ nhà Becamex Bình Dương mở tỷ số trận đấu từ rất sớm.



Do vậy, ban tổ chức giải đã quyết định không công nhận bàn thắng trên do cầu thủ Lê Công Vinh của CLB Becamex Bình Dương ghi, mà thay vào đó là do cầu thủ Vũ Ngọc Thịnh của CLB Hải Phòng đã đá phản lưới nhà”.

Khánh Châu