Ban tổ chức V-League ‘méo mặt’ vì cơn bão số 1

Mặc dù đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào sáng 28.7 nhưng tác động của cơn bão số 1 khi tràn vào đất liền vẫn để lại nơi nó đi qua những thiệt hại vô cùng nặng nề. Ở Hà Nội, bão với sức gió giật cấp 6-7 đã quật đổ gần 700 cây xanh, trong đó có rất nhiều cây đổ vào xe ô tô, vào nhà dân. Mưa to rát mặt và rất nhiều người không thể di chuyển do bị bạt gió.



Trong bối cảnh này, CLB Hà Nội T&T không dám “thò mặt” ra sân để tập luyện dù ngày 29.7 đã phải thi đấu trận gặp Đồng Tháp trên sân Hàng Đẫy. Khoảng 9 giờ sáng 28.7, cầu thủ Phạm Thành Lương còn “treo” một status (dòng trạng thái) trên Facebook “Yêu quái xuất hiện” rồi miêu tả thêm khi được bạn bè hỏi thăm: Bão ở Hà Nội ghê quá, đổ hết cây, tung hết nóc nhà, đội không thể tập được mà tôi bé thế này ra ngoài chắc gió thổi bay mất!

tin liên quan BLV Vũ Quang Huy: ‘Sẽ không có hiện tượng Leicester City tại V-League 2016’ Chưa đến giai đoạn nước rút nhưng V-League 2016 bắt đầu có sự ‘phân hóa’ tương đối rõ rệt giữa các nhóm đội và với bình luận viên Vũ Quang Huy - người rất am tường bóng đá nội, màu sắc của giải đấu bỗng dưng có cái gì đó… khó tả! HLV Chu Đình Nghiêm cũng “mếu máo” khi trả lời chúng tôi qua điện thoại: “Khổ quả, thời tiết thế này thì tập tành sao được. Đêm nghe gió rít ầm ầm mà đến mình nghe còn hãi. Tôi không dám lùa anh em tập vào sáng vì sợ quá nguy hiểm. Đến 11 giờ trưa mà vẫn còn mưa. Cũng cầu Trời đến chiều tối nay, thời tiết tốt hơn để còn cho cầu thủ khởi động nhẹ một chút. Nhưng tôi nghĩ là vào ngày thi đấu sẽ hết bão và trận đấu sẽ được tổ chức bình thường. Lịch thi đấu hiện tại đã kín mít. Có hoãn thì ban tổ chức cũng không biết “nhét” vào khoảng thời gian nào cho thuận lợi nữa”.

Tương tự, cũng do có mưa ở mà sáng 28.7, đội khách HAGL đã không thể ra sân Vinh để tập luyện được. HLV phó Dương Minh Ninh nói: “Ở đây không có bão to như ở Hà Nội nhưng thời tiết cũng không thể gọi là đẹp được. Chúng tôi khá lo vì mới di chuyển bằng máy bay đến Vinh vào ngày 27.7 và nếu không tập được như kế hoạch thì cũng ảnh hưởng đến các cầu thủ”.

Còn ông Nguyễn Minh Ngọc - trưởng Ban tổ chức giải cho hay: “Thời tiết xấu khiến chúng tôi cảm thấy khá bất an nên ngay phải thường xuyên cập nhật thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương. Đồng thời liên tục nối liên lạc đến ban tổ chức các sân ở Hà Nội cũng như ở tỉnh, thành phố khác đang chịu ảnh hưởng của bão.

Chúng tôi đã yêu cầu ban tổ chức sân Hàng Đẫy phải khẩn trương cất, thu dọn tạm thời các biển bảng quảng cáo ở sân để tránh nguy hiểm nếu chẳng may chiều ngày 29.7 vẫn có mưa và gió to. Mặt sân Hàng Đẫy khá yên tâm vì hệ thống thoát nước rất tốt.

Đối với các ban tổ chức sân Vinh (trận giữa SLNA gặp HAGL cũng vào ngày 29.7), sân Thanh Hóa (trận giữa FLC Thanh Hóa gặp XSKT Cần Thơ ngày 30.7), chúng tôi cũng đã liên lạc và được báo cáo mưa không quá to tại các khu vực này. Tại Quảng Ninh, ban tổ chức sân Cẩm Phả cũng tiến hành họp khẩn để bàn khâu tổ chức trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hải Phòng cho thật tốt đề phòng thời tiết xấu vào ngày 30.7.

Tôi đã gọi điện cho ban tổ chức sân và được biết cuộc họp kết thúc vào 11 giờ 30 sau nhiều giờ thảo luận kỹ càng. Theo báo cáo sơ bộ, mưa tại Quảng Ninh vẫn rất to nhưng không có gió giật. Đây là trận đấu nóng và ngoài kế hoạch chống bão, đối phó với thời tiết, sân Cẩm Phả còn phải lo an ninh an toàn, phòng chống pháo sáng từ cổ động viên quá khích Hải Phòng. Dù diễn biến thời tiết đang khá khó lường nhưng chúng tôi cũng hy vọng ngày mai trời lại sáng. Các trận đấu sẽ được tổ chức theo đúng kế hoạch, không hoãn. Ban tổ chức giải và các sân sẽ cố gắng tối đa để kiểm soát tốt tình hình”.

Cũng vào thời điểm này năm ngoái, tại Quảng Ninh đã xảy ra trận mưa lịch sử khiến người dân khốn đốn vì nhiều khu vực dân cư bị ngập sâu trong nước và bùn. Thời điểm đó, trận đấu giữa Than Quảng Ninh gặp HAGL suýt bị hoãn vì cơn đại hồng thủy kéo dài mấy ngày liền. Còn đội U.19 Việt Nam phải bỏ dở trận giao hữu với U.21 Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả vì trời mưa to. Trên đường di chuyển từ Cẩm Phả về Hà Nội, xe chở đội đã phải “bơi” trong nước gần 3 giờ đồng hồ khiến tất cả các thành viên đều thót tim vì sợ hãi.

Lan Phương