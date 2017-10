 Bán vé sớm trận Arsenal tại VN

Arsenal yêu cầu phía VN phải tiến hành bán vé trước trận đấu (17.7) một tháng, nhưng e ngại có vé giả nên BTC đã đề nghị được lùi lại 20 ngày.

Ông Nguyễn Tấn Anh, người phụ trách khâu vé của BTC cho biết: “Sân Mỹ Đình sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi, chúng tôi chỉ phát hành 36.390 vé vì có 3.000 giấy mời. Trong đó, khoảng 12.000 vé loại mệnh giá 400.000 đồng; 7.000 vé loại 700.000 đồng; 11.000 vé loại 1 triệu đồng và 6.000 vé loại 1,5 triệu đồng. Arsenal đã yêu cầu VN phải bán vé 1 tháng trước trận đấu. Nhưng vì lo ngại xuất hiện vé giả nếu phát hành sớm, VN đã đề nghị được lùi lại muộn hơn. Vé được in tại Nhà in Bộ Công an và có tem phòng chống vé giả. Vé bán qua 3 kênh: 1. Dự kiến nhận mua vé qua đường công văn (9.000 vé) vào ngày 26, 27.6 và trả vé tại trụ sở VFF vào ngày 2 - 5.7; 2. Bán vé tự do tại khu vực sân Mỹ Đình (10.000 - 15.000 vé), dự kiến chỉ bán trong vòng 3 tiếng buổi sáng ngày 7.7; 3. Lần đầu tiên bán vé qua Tổng đài 1080. Một lượng vé nhất định được dành cho các đơn vị tài trợ đội tuyển, Hội Cổ động viên CLB Arsenal tại VN, 2 nhà tài trợ và cho cả CLB Arsenal”.



Đại diện Arsenal (phải) kiểm tra rất kỹ các điều kiện sân bãi tại sân Mỹ Đình - Ảnh: Ngô Nguyễn

BTC cũng sẽ phát miễn phí khoảng 35.000 vé cho sinh viên các trường đại học tại Hà Nội, Hội Cổ động viên CLB Arsenal tại VN…, để tới chứng kiến buổi tập mở của Arsenal vào ngày 16.7. Tại buổi tập này, HLV Wenger và một vài danh thủ sẽ sử dụng micro để giao lưu với người hâm mộ. Toàn bộ quá trình bán vé cũng như 3 ngày lưu trú của Arsenal ở VN sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt bởi gần 1.500 nhân viên an ninh, vệ sĩ. BTC và Công an Hà Nội cũng có kế hoạch lường trước tình huống fan cuồng gây hỗn loạn tại sân bay, khách sạn, làng SOS (địa điểm giao lưu khác của CLB), sân vận động… Ngoài ra, cũng có cả phương án phòng chống khủng bố hoặc kẻ xấu lợi dụng thời điểm đông người để gây bạo loạn. Trong buổi tối diễn ra trận đấu tại sân Mỹ Đình, BTC còn bố trí các màn hình lớn tại sân Hà Nội và triển lãm Giảng Võ để giảm mật độ người ở khu liên hợp.

Theo ông Tấn Anh, vì trận đấu không có tiền thưởng nên Arsenal đã đề xuất phía VN làm một chiếc đĩa vàng làm giải thưởng cho đội chiến thắng. VN đã đồng ý và sẽ làm thêm cả đĩa bạc cho đội không thắng. Nếu hòa, 2 đội cùng nhận đĩa vàng. Đội tuyển các ngôi sao VN sẽ được tuyển chọn ngay sau vòng 12 và tập trung ngày 12.7.

Các bên cần có sự chia sẻ Hôm qua, ông Phan Đình Tân - người phát ngôn của Bộ, cho biết: “Chiều 15.6, tôi đã gọi điện cho Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia - ông Cấn Văn Nghĩa, và được ông Nghĩa cho biết đến thời điểm này, lãnh đạo các bên chưa chính thức ngồi với nhau để đàm phán mà mới chỉ là sự trao đổi của các cấp thấp hơn. Ông Nghĩa đề nghị lãnh đạo khu liên hợp và VFF nên có sự trao đổi trực tiếp để làm rõ mọi vấn đề, không nên có sự đôi co trên báo chí nữa”. Ông Tân nêu quan điểm của Bộ: “Nếu hai bên đàm phán không được, báo cáo lên Bộ để Bộ chỉ đạo xử lý các vướng mắc. Việc tổ chức trận đấu có CLB Arsenal là một hoạt động không chỉ thuần túy thể thao mà còn mang ý nghĩa chính trị và nâng cao mối quan hệ quốc tế của VN. Các bên cần có sự thông cảm, chia sẻ với nhau. Dĩ nhiên, để tổ chức trên sân Mỹ Đình, phía Arsenal cũng đưa ra những tiêu chuẩn về kỹ thuật nên ban quản lý sân phải chỉnh trang rất nhiều và kinh phí cũng tốn kém. Vì thế càng cần có sự chia sẻ giữa các bên”.

