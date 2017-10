Bảng B đã bốc thăm thi đấu

Vòng loại Giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên 2010 sẽ chính thức diễn ra vào đầu tháng 9 tại 6 bảng ở Nam Định, Nghệ An, Bình Định, Khánh Hòa, TP.HCM và Kiên Giang với 32 đội tham gia (2 đội được miễn vòng loại là đương kim vô địch SHB Đà Nẵng và chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai).

Trong ngày hôm qua 12.8, bảng trưởng bảng B là CLB Sông Lam Nghệ An đã tiến hành họp lãnh đội và bốc thăm xếp lịch thi đấu cho 6 đội trong bảng gồm: Sông Lam Nghệ An (SLNA), Hòa Phát Hà Nội (HPHN), Viettel, Xi măng Hải Phòng (XMHP), Hà Tĩnh (HT) và Công an Nhân dân (CAND). Phó BTC Nguyễn Đình Nghĩa cho biết các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn đội đầu bảng dự vòng chung kết (VCK). Thời gian thi đấu vòng loại là các ngày 5, 7, 9, 11 và 13.9, mỗi ngày thi đấu 3 trận, 2 trận trên sân Vinh (từ 15 giờ - trận 1 và 17 giờ - trận 2) và 1 trận trên sân phụ (từ 16 giờ).

Lịch thi đấu bảng B: Ngày 5.9: Hòa Phát - Viettel (15 giờ), XMHP - SLNA (17 giờ), CAND - Hà Tĩnh (sân phụ, 16 giờ). Ngày 7.9: XMHP - Viettel (15 giờ), SLNA - Hà Tĩnh (17 giờ), Hòa Phát - CAND (sân phụ, 16 giờ). Ngày 9.9: XMHP - Hà Tĩnh (15 giờ), SLNA -Hòa Phát (17 giờ), Viettel - CAND (sân phụ, 16 giờ). Ngày 11.9: XMHP - CAND (15 giờ), Viettel - SLNA (17 giờ), Hòa Phát - Hà Tĩnh (sân phụ, 16 giờ). Ngày 13.9: XMHP - Hòa Phát (15 giờ), CAND - SLNA (17 giờ), Hà Tĩnh - Viettel (sân phụ, 16 giờ).

Cũng trong hôm qua, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa, Trưởng BTC bảng D cũng đã có thông báo mời 5 đội Becamex Bình Dương, Đồng Nai Berjaya, Bình Thuận, Bình Phước và Khatoco Khánh Hòa họp chuyên môn, bốc thăm thi đấu, kiểm tra nhân sự lúc 9 giờ ngày 7.9 tại CLB Khatoco Khánh Hòa. 5 đội bảng D sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn đội đầu bảng dự VCK. Thời gian thi đấu được ấn định trên sân Nha Trang vào các ngày 8, 10, 12, 14 và 16.9 (trận 1 lúc 15 giờ 30 và trận 2 lúc 17 giờ 30).

Cùng ngày, BTC giải cũng đã có thông báo sửa đội điều lệ khi điều chuyển đội U.21 Vĩnh Long từ bảng E (thi đấu tại sân Thống Nhất, TP.HCM) sang bảng F (thi đấu tại sân Kiên Giang) thay cho đội Cà Mau xin không tham gia. Như vậy bảng F có 5 đội: Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long; còn bảng E có các đội: Đại học Hồng Bàng, Tiền Giang, Đồng Tâm Long An, Tây Ninh và TP.HCM.

