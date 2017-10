Bảng B giằng co đến lượt cuối

Bất ngờ một lần nữa đã xảy ra khi chủ nhà Sông Lam Nghệ An (SLNA) lại không thể thắng được Viettel và chấp nhận trận hòa 0-0, trong khi Xuân Thành Hà Tĩnh cũng chia điểm với Hòa Phát khi hòa 1-1. Chỉ có Xi măng Hải Phòng sau trận thua 0-4 trước Viettel đã dội cơn mưa gôn đến 7-2 vào lưới đội Công an nhân dân. Tiền đạo Đinh Vũ Hải Anh đã lập hat-trick, Tống Văn Bảo ghi 2 bàn và 2 bàn còn lại do Đức Hòa và Văn Tuyển ghi.

Với cục diện này, có đến 5/6 đội còn hy vọng trước lượt cuối khi SLNA và Hòa Phát cùng dẫn đầu với 6 điểm; kế đến Xi măng Hải Phòng, Xuân Thành Hà Tĩnh và Viettel cùng 5 điểm. Chỉ có đội Công an nhân dân 3 điểm là hết hy vọng. Ở lượt đấu cuối diễn ra vào chiều mai, SLNA có ưu thế nhất khi gặp Công an nhân dân, trong khi Viettel phải quyết đấu với Hà Tĩnh, còn Hòa Phát gặp Xi măng Hải Phòng.

Tại bảng F trên sân Kiên Giang, lượt trận khai mạc cũng đã diễn ra. Chủ nhà đã thất thủ 1-2 trước Đồng Tháp (ĐT). Với dàn cầu thủ trẻ được đào tạo tốt, ĐT nhanh chóng thể hiện sức mạnh với những pha tấn công liên tục. Trọng Thứ mở tỷ số cho ĐT từ chấm 11m ở phút 11. Không lâu sau đó, từ pha tấn công nhanh, Ngọc Sang đã dứt điểm để nâng tỷ số lên 2-0. Hai bàn thắng sớm, khá dễ dàng khiến cho các cầu thủ trẻ ĐT có phần chủ quan. Chính vì thế, họ đã tạo cơ hội cho đối phương có bàn rút ngắn cách biệt ở phút 80 do Tuấn Vũ thực hiện từ chấm 11m. Trước đó, Cần Thơ và An Giang cùng chia điểm với tỷ số 1-1. Phương Tâm mở tỷ số cho Cần Thơ ở phút 44. Bàn gỡ hòa của An Giang do Thành Nam ghi ở phút 61.

Chiều nay, vòng loại tiếp tục diễn ra ở 4 bảng. Bảng A sẽ khai mạc trên sân Nam Định với 2 trận Nam Định - Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh - Hà Nội ACB (đá cùng 15 giờ 30 trên 2 sân). Bảng C tại Quy Nhơn là 2 trận Quảng Nam gặp Đắk Lắk (14 giờ) và Lâm Đồng gặp Bình Định (16 giờ). Bảng D tại Nha Trang sẽ diễn ra trận hấp dẫn giữa Becamex Bình Dương gặp Bình Phước (15 giờ); Đồng Nai gặp Khatoco Khánh Hòa (17 giờ). Bảng E trên sân Thống Nhất, Đồng Tâm Long An gặp Đại học Quốc tế Hồng Bàng (14 giờ 30) và TP.HCM gặp Tây Ninh (16 giờ 30).

K.Hoan - Q.H - V.Hiền