Báo chí châu Á tiếc nuối cho tuyển Việt Nam

19:15 Quốc Việt (từ Abu Dhabi) CĐV Việt Nam bên ngoài sân ZSC thuộc cung thể thao Abu Dhabi (UAE). XEM CLIP XEM CLIP XEM CLIP 19:37 Ngọc Linh (từ Abu Dhabi) Bên ngoài sân ZSC

20:10 ĐỘI HÌNH RA SÂN Việt Nam: Văn Lâm - Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Xuân Trường, Hùng Dũng, Hồng Duy, Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức Iraq: Jalal Hachim - Ahmed Ibrahim, Frans Haddad, Ali Atiyah, Ali Adnan, Waleed Al Lami, Safaa Al Furaiji, Osamah Shafeeq, Ahmed Gheni, Hussein Al Saedi, Mohanad Ali Kadhim 20:17 18 trong 23 trận đấu (trên tổng số 36 trận dưới thời HLV Park Hang-seo) mở tỷ số, Việt Nam thắng chung cuộc (đạt tỷ lệ 78%). 20:22 Đây là lần đầu tiên sau 12 năm, đội tuyển Việt Nam góp mặt ở đấu trường Asian Cup. Tại Asian Cup 2007, dưới sự dẫn dắt của HLV Afred Riedl, tuyển Việt Nam đã vào đến tứ kết. 20:26 Đội tuyển Việt Nam ra sân với trang phục toàn đỏ, còn Iraq toàn trắng với viền xanh lá cây. 20:31 HIỆP 1 BẮT ĐẦU Iraq giao bóng trước. 20:32 1': Trọng Hoàng nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ Iraq. Một pha vào bóng mạnh mẽ đúng chất Hoàng "Bò". Trọng Hoàng là tiền vệ công nhưng anh luôn rất mạnh mẽ trong tranh chấp khi cần thiết. Pha bóng này Hoàng đã chủ tâm tắc bóng và đùi anh khi lướt trên cỏ đã tác động vào chân của cầu thủ Iraq 20:36 5': Trên sân Zayed Sport City lúc này, lượng CĐV Việt Nam và Iraq là tương đương nhau, trong đó có rất nhiều người đến từ Dubai trong những chuyến xe buýt trưa nay. Hôm nay là ngày làm việc và mỗi cá nhân kiều bào khi có mặt ở đây đều chấp nhận nghỉ làm và thuyết phục ông chủ cho được nghỉ 1 ngày để cổ vũ cho đội tuyển. Sự ủng hộ đó là rất đáng quý. 20:40 8': Cầu thủ Iraq có thể hình rất cao to. Họ đang thi đấu pressing với những pha bóng bổng. 20:42 12': Việt Nam tung ra đội hình nhiều cầu thủ có thiên hướng tấn công, nhưng chúng ta đang chơi khá thấp và chưa có nhiều pha phối hợp. Iraq rõ ràng đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của chúng ta và triển khai thế trận dâng cao vây ép buộc các trung vệ phải chuyền dài. Công Phượng quá nhỏ bé phía trên để có thể tì đè. Điều anh chờ đợi là những tình huống phối hợp bóng sệt. 20:45 15': Trận đấu đã trôi đi 15 phút, cùng vào thời điểm này, Yemen đã để Iran mở tỷ số và sau đó vùi dập 5-0. Chúng ta ngược lại đang tạo ra thế trận khá ngang bằng với Iraq, đội bóng ở kỳ Asian Cup trước đã vào đến bán kết. 20:51 19': NGUY HIỂM. Công Phượng chuyền bóng đúng vị trí Quang Hải, Hải ngã người móc bóng nhưng hụt bóng. 20:54 23': Đến lúc này Iraq đã có vài cơ hội nguy hiểm trong khi Việt Nam chưa thực sự rõ ràng. Nhưng có thể thấy HLV Srecko Katanec rất thận trọng. Trước trận đấu, ông khẳng định Iraq sẽ có 90 phút để đánh bại Việt Nam và cảnh các cầu thủ áo trắng lùi về khá sâu mỗi khi mất bóng cho thấy họ rất dè chừng các pha phản công của Việt Nam. 20:58 BÀN THẮNG 24': VÀOOOOOOO! 1-0 cho Việt Nam. Một đường chọc khe thông minh của Xuân Trường đặt Công Phượng vào tư thế đối mặt với thủ thành của Iraq. Tiếp đó là một pha lóng ngóng của hậu vệ Ali Faez đến nỗi tự đưa bóng vào lưới nhà. 20:59 26': Trên khán đài sân Zayed Sports City lúc này có khoảng 2.000 CĐV Việt Nam. Tất cả đều mặc áo đỏ sao vàng để cổ vũ cho đội tuyển. Và 2.000 người nhiệt thành này đã được tưởng thưởng khi Việt Nam có bàn thắng mở tỷ số vào lưới Iraq. Bàn đầu tiên của chúng ta tại Asian Cup 2019. 21:01 28': Thật khó tin nhưng Việt Nam lại đang kiểm soát bóng nhiều hơn. Chúng ta cầm bóng 52% so với 48% của Iraq. Việt Nam đã luôn ưa thích bị ép bóng. Gặp Malaysia, Myanmar, Philippines hay thậm chí là đội kém hơn chúng ta vẫn kiểm soát bóng ít hơn. Nhưng vào lúc này tại Asian Cup 2019, trước Iraq Việt Nam lại trội hơn trong 30 phút đầu tiên và dẫn 1-0. Thật đáng kinh ngạc! 21:03 31': Chơi thận trọng suốt đợt knock-out, nhưng trận Việt Nam chơi bốc nhất lại là 2 trận sân đối phương tại Philippines và Malaysia. Giờ đây trước Iraq, HLV Park Hang-seo cất Văn Hậu, Tiến Linh, Huy Hùng, Đức Huy... để tung Hồng Duy, Xuân Trường, Công Phượng từ đầu. Quá khó lường những tính toán của HLV Park Hang-seo. 21:07 BÀN THẮNG 35': VÀOOOOO! 1-1 cho Iraq. Một thoáng sơ sẩy hiếm hoi của Duy Mạnh, cầu thủ đang chơi rất tốt và luôn chơi rất tốt. Một pha xử lý bóng quá hay của Mohanad Ali Kadhim, khi cướp bóng, nhấp qua người Ngọc Hải và sút tung lưới Văn Lâm. 21:09 “Bão” trên mạng xã hội Twitter khi tuyển Việt Nam mở tỷ số dẫn trước Iraq 1-0 với bàn đá phản của Ali Faez Atiyah phút 24. Kênh truyền hình beIN SPORTS của Qatar viết: “Pha kết thúc ấn tượng. Việt Nam đã dẫn trước”. Trong khi đó cũng trên tài khoản cá nhân của bình luận viên Gabriel Tan của trang FOX Sports cũng nhận định: “Tôi rất có niềm tin tuyển Việt Nam sẽ làm nên chuyện. Và họ đã làm được cho đến phút này dù Iraq vừa gỡ hòa 1-1”. 21:12 40': Hiệp 1 sẽ còn 5 phút thi đấu chính thức, tỷ số đang là 1-1. Cả Việt Nam và Iraq đều đang chơi đầy tính toán, chớp được sai lầm của đối thủ để trừng phạt. Có thể nói, trận đấu này sẽ thuộc về kẻ ít sai lầm và biết chớp cơ hội hơn. 21:15 BÀN THẮNG 42': VÀOOOOOOOO! 2-1 cho Việt Nam. Trọng Hoàng sút bóng kỹ thuật, bóng bật ra và Công Phượng ập vào đệm bóng cận thành. Một bàn thắng quá đẹp. Một tình huống chúng ta tạo ra đột biến nhờ sự cơ động của Trọng Hoàng. Anh bất ngờ từ hậu vệ biên bó vào trong sút như một hộ công khiến hàng thủ Iraq bất ngờ giúp Công Phượng ập vào nâng tỷ số lên 2-1. Đây đúng là điều Thanh Niên đã nhắc đến trong bài hôm nay. tin liên quan HLV Park Hang-seo chọn Trọng Hoàng hay Văn Đại cho trận gặp Iraq? Một trong những mấu chốt của tuyển Việt Nam trận ra quân gặp Iraq là chọn người trấn biên phải: Ngân Văn Đại mạnh mẽ hay Nguyễn Trọng Hoàng toàn năng, kinh nghiệm nhưng 3 tuần không thi đấu. 21:19 Cây bút Kelvin Leong người Singapore của trang FOX Sports thốt lên: “Việt Nam quá xứng đáng là nhà vô địch Đông Nam Á. Họ thi đấu hay tuyệt vời, không hề e ngại Iraq. Thật khó tin, nhưng sự thật Việt Nam đã dẫn lại Iraq 2-1”. Trang chủ Asian Cup 2019: “Một trận đấu tuyệt vời. Việt Nam dẫn lại Iraq 2-1 sau hiệp 1”. 21:19 45': Hiệp 1 có 3 phút bù giờ. 21:22 HẾT HIỆP 1 Việt Nam tạm dẫn Iraq 2-1. 21:35 HIỆP 2 BẮT ĐẦU 21:38 50': Ngay đầu hiệp 2, Iraq không dấu diếm ý đồ dâng cao tấn công tìm kiếm bàn thắng. HLV Srecko Katanec chỉ còn 45 phút để ghi ít nhất 2 bàn thắng, tối thiểu để có chiến thắng trước Việt Nam. Chắc chắn khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ phải chịu sức ép nặng hơn nhiều so với hiệp 1. 21:38 48': Duy Mạnh nhận thẻ vàng do phạm lỗi với cầu thủ Iraq. 21:45 55': NGUY HIỂM. Xuân Trường 'cướp' được bóng và chuyền chọc khe cho Công Phượng, đáng tiếc cú sút của cầu thủ số 10 lại đi nhẹ và đúng vị trí của thủ môn Iraq. 21:47 58': Những sự thay đổi người liên tiếp của Iraq, cho thấy đội quân của HLV Katanec đang rất sốt ruột. Iraq dù rất muốn không thể đẩy nhanh tốc độ trận đấu trước Việt Nam. Phương án bóng dài cũng bị hạn chế khi Quang Hải và Văn Đức, cùng với Hồng Duy, Trọng Hoàng rất tích cực áp sát từ xa. Tuy nhiên trận đấu vẫn còn đến 30 phút chính thức, bất ngờ vẫn con rất nhiều. 21:52 BÀN THẮNG 60': VÀOOOOOO! 2-2 cho Iraq. Cầu thủ vào sân thay người Faraj đã áp sát rất nhanh sau một pha xử lý lúng túng của hàng thủ Việt Nam và tung ra cú sút cực mạnh từ cự ly gần. 21:53 63': Hà Đức Chinh vào thay Công Phượng. 21:55 64': HLV Park Hang-seo đã tung Huy Hùng vào sân thay Xuân Trường. Xuân Trường đã chơi tốt trong 65 phút trên sân trong vai trò giữ nhịp và "chia bài". Anh đã giúp công lớn giúp Việt Nam chơi kiểm soát bóng và bật nhả dồn ép hàng thủ Iraq. Thế cho Trường sẽ là đàn anh Huy Hùng tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự rất tốt. Rõ ràng ông Park đang muốn giăng thế trận hạ thấp đội hình phản công nhanh khi đối thủ đang muốn ghi thêm bàn thắng nữa. 22:02 72': NGUY HIỂM. Quang Hải đảo bóng qua chân trái và tung ra cú cứa lòng kỹ thuật khiến thủ môn của Iraq phải vất vả cản phá. 22:12 77': Iraq thay người. Alaa Mhawi vào thay cho Allami. 22:12 82': Đoàn Văn Hậu vào sân thay cho Phan Văn Đức. 22:21 BÀN THẮNG 90': VÀOOOOO! 3-2 cho Iraq. Ali Adnan sút phạt thành công! 22:23 90': Hiệp 2 có 3 phút bù giờ. 22:27 KẾT THÚC TRẬN Tuyển Iraq thắng Việt Nam 3-2.