Báo chí thế giới bất ngờ với U.20 Việt Nam

Trang nzfootball.co.nz cũng đánh giá: “Chính sự cổ vũ quá cuồng nhiệt từ trên khán đài đã tiếp sức cho các cầu thủ U.20 Việt Nam (VN) chơi một trận đầy hứng khởi. U.20 VN thực sự gây rối loạn cho thầy trò HLV Darren Bazeley (U.20 New Zealand). Trong hiệp 1, nếu may mắn thì U.20 VN đã dẫn bàn, và họ rất xứng đáng thắng trận đấu này vì chơi quá hay”.

Cũng trên trang web của LĐBĐ New Zealand nhận định, U.20 New Zealand đã đánh giá thấp năng lực của U.20 VN, tỏ ra chủ quan trước đối thủ ở khu vực Đông Nam Á và suýt nữa đã trả giá. “U.20 VN cho thấy, họ là một đội bóng bản lĩnh và có nhiều cá nhân xuất sắc”, nzfootball.co.nz viết và cũng dự báo hành trình kiếm vé vào vòng 1/8 của U.20 New Zealand đã gian nan vì các đối thủ trong bảng rất mạnh, ngay cả đội được xem yếu nhất là U.20 VN cũng cho thấy tham vọng của mình.

Trong khi đó, trang chủ của LĐBĐ thế giới (FIFA.com) đánh giá màn trình diễn lần đầu tiên ở sân chơi World Cup và đoạt được 1 điểm của U.20 VN là “thực sự gây kinh ngạc, và cực kỳ ấn tượng”.

Trước trận, trang FIFA.com cũng nhận định U.20 VN hoàn toàn có thể tạo bất ngờ trước U.20 New Zealand. “Thực tế, nếu như may mắn và dứt điểm tốt hơn, U.20 VN đã có thể giành 1 trận thắng chứ không phải hòa 0-0”, FIFA.com đánh giá.

Trang FIFA.com bình luận: “Hoàn toàn gây sốc với giới chuyên môn, khi U.20 VN vào trận với tâm thế tràn đầy năng lượng, họ chơi nhanh và cực kỳ linh hoạt, đẩy New Zealand vào tình thế hoàn toàn bị động suốt hiệp 1.

Các cầu thủ U.20 VN tấn công cuồn cuộn như một con rồng màu đỏ khiến các cầu thủ New Zealand chỉ biết phòng ngự và phòng ngự. Thủ môn New Zealand Michael Woud nếu không chơi xuất sắc thì ít nhất trong hiệp 1 U.20 VN có thể dẫn 2-0 với các cơ hội ngon ăn của Đoàn Văn Hậu và thủ quân Quang Hải.

Tuy nhiên, trong hiệp 2 điểm yếu thể lực bộc lộ, U.20 VN chủ động chơi phòng ngự phản công nên U.20 New Zealand có khoảng trống tổ chức tấn công nhiều hơn. Mặc dù vậy, chính U.20 VN mới là đội suýt có chiến thắng nếu như tình huống ở cuối trận cầu thủ Hoàng Đức bình tĩnh hơn và sút bóng chính xác hơn thì đã ghi bàn”.

FIFA.com cho rằng, dù có 1 điểm lịch sử trong trận đầu góp mặt ở sân chơi World Cup, nhưng thật tiếc cho U.20 VN khi bỏ lỡ trận thắng trong tầm tay. Ở các trận tới, FIFA.com nhận định nếu cứ chơi như trận ra quân, U.20 VN thực sự là ẩn số thú vị với lối chơi tràn đầy năng lượng và ấn tượng.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc khen ngợi đội U.20 Việt Nam Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn kiêm trưởng đoàn đội U.20 Việt Nam cho biết: “Trước trận đấu, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cũng là phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á Chung Mong Gyu đã gọi điện cho tôi, thông báo ông sẽ từ thủ đô Seoul xuống Cheonan dự khán trận đấu giữa U.20 Việt Nam gặp U.20 New Zealand. Sau trận, ông đã khen Việt Nam thi đấu với tinh thần quả cảm và có được chiến thuật hợp lý khi đối đầu với đội có chiều cao và thể lực vượt trội. Ông chúc đội sẽ tiếp tục thi đấu tốt ở những đấu tiếp theo tại World Cup U.20”. Phó chủ tịch VFF chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui vì U.20 Việt Nam đã bước ra thế giới với sự tự tin đáng kinh ngạc. Những gì mà các cầu thủ đã “hấp thụ” được qua chuyến tập huấn tại Đức và kể cả từ thất bại nặng trước U.20 Argentina mới đây, đã được chuyển hóa thành một lối chơi chất lượng. Trận đấu đã diễn ra quyết liệt, gay cấn đến tận những giây phút cuối. U.20 Việt Nam đã có điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup U.20 của các đội bóng Đông Nam Á. 1 điểm vô cùng quý giá. Nhưng giá như, các em tận dụng tốt hơn cơ hội thì Việt Nam cũng đã có thể có 3 điểm trong tay”. Lan Phương

