Báo giới quốc tế: HLV Miura ra đi vì áp dụng chiến thuật 'hành' thể lực

"Đội tuyển thi đấu không tốt, HLV trưởng là người chịu trách nhiệm chính" HLV Ong Kim Swee vừa được bổ nhiệm chính thức dẫn dắt tuyển Malaysia đã chia sẻ với PV Thanh Niên và tỏ ra bất ngờ với việc mối lương duyên giữa HLV Miura và bóng đá Việt Nam kết thúc sớm. Ông Ong Kim Swee nói: “HLV Miura mang lại nhiều nét mới cho tuyển Việt Nam cũng như các đội U.23 và Olympic. Tôi đã xem các đội này thi đấu và rõ ràng các đội tuyển của các bạn đã có những tiến bộ nhất là về mặt thể lực so với trước đây. Thật tiếc là ông ấy không thể tiếp tục làm việc với bóng đá Việt Nam. Tôi rất hiểu điều này, vì không riêng gì ở Việt Nam mà ở Malaysia cũng vậy, bất kể đội tuyển thi đấu tốt mà kết quả không như ý muốn thì HLV trưởng phải chịu trách nhiệm và chuyện bị sa thải là bình thường”.



Trong khi đó, báo chí khu vực Đông Nam Á như trang Channelnews Asia cũng thông tin HLV Miura đã bị VFF sa thải do thành tích yếu kém ở vòng chung kết U.23 châu Á vừa rồi. Channelnews Asia còn bình luận: “Một trong những lý do nữa khiến HLV Miura bị sa thải, vì ông bị giới CĐV Việt Nam phản ứng dữ dội với việc áp dụng chiến thuật thi đấu không phù hợp và tập luyện quá nặng, khiến nhiều cầu thủ giỏi của Việt Nam bị chấn thương”.



Ông Miura ra đi, giữa lúc tuyển Việt Nam đang trong hành trình thi đấu các trận cuối ở vòng loại World Cup 2018 và nhiều khả năng VFF sẽ chọn 1 HLV tạm quyền, trang Channelnews Asia nhận định thêm.



Không riêng gì trang Channelnews Asia, kênh ESPN khu vực Đông Nam Á cũng thông tin đậm việc HLV Miura bị sa thải. Thậm chí, ESPN còn cho biết, ông Miura bị sa thải sau một cuộc bỏ phiếu giữa các thành viên của VFF. Giang Lao