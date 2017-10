Bạo lực bùng phát

Sau vòng đầu tiên có 4 thẻ đỏ và 41 thẻ vàng, sự thô bạo ở V-League vẫn gia tăng khi lượt trận chiều qua chỉ riêng sân Thanh Hóa đã có 2 thẻ đỏ và 5 thẻ vàng.

Do lần đầu được chơi sân nhà, nhất là sau khi có điểm ở Long An lượt trước, đội bóng Thanh Hóa (TH) vào trận đầy quyết tâm và thi đấu rất máu lửa. Tương tự, tân binh Đồng Nai (ĐN) sau chiến thắng mở đầu trước Ninh Bình cũng tràn đầy hưng phấn, ngùn ngụt khí thế nên nhập cuộc với thái độ mạnh mẽ, đá phản công nhưng sẵn sàng chơi va chạm với chủ nhà khi cần thiết. Chính điều đó đã làm không khí trận đấu nóng ngay từ đầu và không ít lần trọng tài Ngô Quốc Hưng phải dừng trận để nhắc nhở cầu thủ đôi bên hạ hỏa.

Tuyển thủ Lê Văn Thắng của TH phạm những lỗi không cần thiết nên bị 2 thẻ vàng, phải rời sân đầu hiệp 2. Nặng nhất chính là trung vệ Van Bakel của ĐN, do ham bóng đã 2 lần liên tiếp đá từ phía sau vào người đối phương, sau đó còn thẳng chân quét ngã Abass rồi dùng đầu như húc vào người cầu thủ TH nên bị lãnh thẻ đỏ. Trong tình huống này, đội trưởng Lê Bật Hiếu của TH cũng nổi nóng chạy đến can ngăn nhưng lại bằng cách… bóp cổ Van Bakel, đúng ra phải lãnh thẻ nhưng trọng tài Hưng bỏ qua.

Trận này ĐN thua 1-4 dù dẫn trước 1-0 do Henry ghi. Khi TH dẫn lại 2-1 nhờ Patiyo và Abaas, ĐN lợi thế hơn người nhưng đã không biết tận dụng. Sự non nớt kinh nghiệm thi đấu của thầy trò HLV Trần Bình Sự khiến họ phải trả giá khi Abaas ghi tiếp 2 bàn cho TH.

HAGL thắng dễ

Thất vọng vì đội nhà chơi không tốt, HLV Francisco Vital của Đồng Tâm Long An (ĐTLA) nói thẳng trong cuộc họp báo sau trận: “Đây đã là trận đấu thứ hai rồi, nhưng không hiểu vì sao trạng thái tâm lý các cầu thủ của chúng tôi nhập cuộc không được tốt. Đá trên sân khách lại bị dẫn bàn quá sớm khiến tinh thần cầu thủ ĐTLA càng rối bời, nên thất bại là điều dễ hiểu. Cả hai bàn thua đều do lỗi của cả đội chứ không riêng cá nhân nào”. Đúng là ĐTLA đã chơi quá mất tập trung trong 2 bàn thua do Oseni và Evaldo ghi cho HAGL, nhưng cũng dễ hiểu vì hàng thủ ĐTLA non kinh nghiệm và tuyến giữa luôn bị hụt hơi trong các pha tranh chấp, không làm tốt vai trò đánh chặn từ xa. Chính sự yếu kém đó của ĐTLA nên đúng như HLV Choi Yoon-gyum của HAGL phát biểu: “Nếu các chân sút của chúng tôi chỉn chu hơn, rất có thể tỷ số trận đấu này sẽ được gia tăng hơn nữa”.

Nhưng dù sao với chiến thắng 2-0 này, HAGL đã tìm lại phần nào chính mình để trở lại đường đua.

Minh Vỹ - Q.Huy

