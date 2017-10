Bạo lực sân cỏ bùng phát

Đánh nhau loạn xạ

Sự việc mới nhất xảy ra ở vòng loại giải U.19 quốc gia trên sân Quy Nhơn chiều 22.2, khi cầu thủ đội Hải Phòng (HP) và Đà Nẵng (ĐN) lao vào nhau đánh túi bụi đến 7 phút sau khi kết thúc trận đấu. Nguyên nhân do một số cầu thủ HP thiếu kiềm chế sau khi HLV trưởng của họ là Trần Trung Dũng bị truất quyền chỉ đạo khiến đội bị thua ngược nên đã phản ứng bằng cách đá thô bạo với cầu thủ đội ĐN. Lập tức một vài cầu thủ đội ĐN trả đũa, thế là hai bên lao vào rượt đánh nhau loạn xạ. Cũng ở giải U.19 quốc gia, trước Tết, 2 HLV từng là tuyển thủ thế hệ vàng - Hồng Sơn và Đức Thắng đã có hành vi nhục mạ trọng tài với những lời lẽ khó nghe, thể hiện hình ảnh xấu ngay trước mắt các cầu thủ trẻ.

“ Mới 2 vòng đấu ở V-League mà đã có lắm chuyện như vậy, rõ ràng là không hay, ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá VN ”.



Ông Nguyễn Hải Hường - Trưởng ban Kỷ luật VFF

”.

Ở vòng 2 V-League, trọng tài (TT) Phạm Bá Hòa chịu kỷ luật vì bản lĩnh và chuyên môn kém sau vụ “bẻ còi” trên sân Bình Dương, nhưng một phần lỗi cũng do các cầu thủ Nam Định giở thói côn đồ, ép TT vào “thế đường cùng”. Trong trận ĐTLA gặp HAGL ở vòng 1/8 Cúp quốc gia trên sân Long An, TT Trần Công Trọng cũng là nạn nhân của hành vi thiếu văn hóa của cầu thủ đội khách. Cũng ở vòng 1/8 này, cuối trận Bình Dương (BD) thắng Khánh Hòa (KH), thủ môn Thế Anh và tiền vệ Tấn Tài đã đấu “võ mồm” trước khi cầu thủ hai đội lao vào xô đẩy lẫn nhau. Vụ việc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi BD về tới khách sạn, một nhóm thanh niên bị nghi là bạn của một cầu thủ đội KH đã cầm mã tấu đòi “xin tí huyết” Thế Anh. Nếu không tức tốc về Thủ Dầu Một ngay trong đêm, không biết điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra với các cầu thủ BD. Cũng ở trận này, cầu thủ Châu Phong Hòa (BD) đã có hành vi phi thể thao khi hăm he, chửi mắng Giám đốc điều hành KH Dương Quốc Hùng.

Còn ở lượt đầu tiên V-League, cầu thủ của HAGL và KH cũng sừng sộ nhiều lần đến mức TT Nguyễn Trọng Thư rút đến 8 thẻ vàng và truất quyền thi đấu của Văn Trương, Agostino. Trước đó, Văn Trương cũng nổi đình đám ở giải Navibank Cup khi lãnh thẻ đỏ vì đánh nguội cầu thủ đội bạn và chửi rủa cả TT.

Câu lạc bộ “bắc thang”?

Vì sao những vụ việc bạo lực vẫn tái diễn hết mùa bóng này sang mùa khác, năm sau dày dặc hơn năm trước? Lỗi chính dĩ nhiên thuộc về công tác giáo dục đạo đức cầu thủ ở các CLB khi vẫn còn hiện tượng “nuông chiều” cầu thủ, chưa thường xuyên nhắc nhở, chưa có những biện pháp mạnh đi kèm để răn đe một cách thiết thực. Thậm chí có lãnh đạo, quan chức CLB còn bênh vực cầu thủ của mình, “bắc thang” cho họ coi thường BTC, trọng tài, cầu thủ đội bạn và các thành viên làm nhiệm vụ khác khi công khai chỉ trích một cách thiếu cơ sở để cầu thủ dựa vào đó mà có những hành vi phi thể thao.

Thế nhưng vấn đề còn do VFF không nghiêm. Một quan chức của VFF thừa nhận dù mỗi năm luôn có những sửa đổi bổ sung các quy định về kỷ luật nhưng chưa hề thấy VFF xử thật nghiêm một trường hợp nào để làm gương. Chính nhiều thành viên BTC giải cũng nhìn nhận: dù có trong tay các văn bản cần thiết nhưng đôi lúc bộ máy điều hành giải lại chưa dám mạnh tay xử lý vì còn lo “ngó trước nhìn sau”, ngại đụng chạm và có phần nể nang. Tuy nhiên, sau hàng loạt sự cố vừa qua, Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định: Bắt đầu từ vòng 3 V-League, BTC giải sẽ “thiết quân luật” để lập lại kỷ cương cho bóng đá VN.

Còn ông Nguyễn Hải Hường - Trưởng ban Kỷ luật VFF, cho biết: “Trước khi mùa giải 2010 khởi tranh, VFF cũng đã khuyến cáo các đội cần phải nâng cao nhận thức cho cầu thủ, nhưng có vẻ như với nhiều CLB, việc giáo dục này chưa đến đâu. Không phải chuyện gì xảy ra cũng đổ hết lỗi cho VFF hay BTC giải. Tuy nhiên, BTC giải cũng phải kịp thời chấn chỉnh ngay. Nếu không răn đe ngay từ bây giờ, e rằng sẽ xảy ra tình trạng “lờn thuốc”, nạn bạo lực sân cỏ sẽ rất khó điều trị. Cần phải nhắc lại rằng cách đây mấy năm, cầu thủ Huy Hoàng khi cùng tuyển VN ra nước ngoài thi đấu, vì cự cãi TT, nên BTC giải đã xem lại băng hình để quyết định phạt Hoàng 2.000 USD. Còn ở VN, năm ngoái, chúng tôi cũng đã từng xử rất nặng là cấm thi đấu 6 trận đối với cầu thủ Danh Ngọc vì tội giơ ngón tay “thối”. Nhiều vụ khác, dù không được báo cáo nhưng khi xem lại băng thấy có hành vi đánh nguội, chúng tôi cũng đã phạt luôn cầu thủ gây hấn. Mùa này, ngoài báo cáo, tư liệu của BTC giải, của giám sát.., Ban kỷ luật cũng sẽ tiếp tục dựa vào băng hình để trừng trị những cầu thủ vô văn hóa, phi đạo đức”.

Lan Phương - Đăng Khoa