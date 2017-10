Bạo lực sân cỏ: VFF bất lực!

Chủ tịch CLB The Vissai Ninh Bình Hoàng Mạnh Trường: Đá đẹp không đồng hành với bạo lực "Khi đưa đội bóng từ hạng nhất lên V-League, phương châm của tôi là muốn xây dựng The Vissai Ninh Bình là đội chơi đẹp về chuyên môn lẫn phong cách. So với nhiều đội phía Bắc khác, tôi có thể tự hào đến giờ đội bóng Ninh Bình luôn có lối đá fair-play, thắng thua bằng đúng khả năng của mình, chứ không dùng bạo lực để làm chùn chân đối thủ. Bởi thương hiệu của một đội bóng quan trọng lắm, không chỉ ngày một ngày hai mà cả quá trình, nên phải biết chăm chút, nâng niu và cổ súy cho bóng đá đẹp. Chỉ cần tôi phát hiện một cầu thủ đá láo, một cầu thủ thiếu trách nhiệm và không biết kiềm chế trên sân, phản ứng gay gắt với trọng tài, gây thiệt hại cho đội nhà là tôi sẽ kỷ luật ngay. Cầu thủ mà sai, trước hết lỗi từ lãnh đạo, nên phải làm gương. Phải ngăn chặn bạo lực từ quá trình tập luyện bằng việc giáo dục cầu thủ một cách nghiêm túc. Nếu không thương hiệu sẽ bị đánh mất ngay. Còn chuyện cổ động viên tạo ra những phát ngôn cay cú, những hình ảnh khó xem, đó lại là vấn đề khác liên quan đến văn hóa bóng đá, không thể một sớm một chiều khắc phục được”. T.K (ghi) Trưởng đoàn bóng đá ĐTLA Phạm Phú Hòa: Không bao giờ bỏ tiền ra để thấy bóng đá bạo lực "Chuyện xảy ra trên sân Thiên Trường là do cầu thủ thiếu kiềm chế nên đã có những pha cự cãi, xô xát nhau. Trong khi xô xát qua lại trọng tài chính Ngô Quốc Hưng bị chảy máu do va vào răng của đội trưởng Phan Văn Tài Em (ĐTLA), người nỗ lực can ngăn các đồng đội của mình. Trong lịch sử phát triển của CLB, chúng tôi luôn nỗ lực để xây dựng một hình ảnh đẹp, đó cũng chính là thương hiệu của đội bóng, thương hiệu của nhà tài trợ, nên chúng tôi luôn cố gắng giữ hình ảnh của mình. Chúng tôi không bao giờ chủ trương cho cầu thủ chơi thứ bóng đá bạo lực và kịch liệt phản đối những hành động thiếu fair-play trên sân cỏ. ĐTLA không bao giờ bỏ tiền ra để thấy bóng đá bạo lực từ chính đội của mình. Nhưng tôi cũng thừa nhận rằng, công tác giáo dục đạo đức không chỉ riêng ĐTLA mà ở các đội khác chưa tốt nên vào thi đấu nhiều lúc còn quá nóng nảy. Bên cạnh đó việc trọng tài rút thẻ nhiều quá cũng ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ. Chúng tôi sẽ xử nghiêm những cá nhân đã gây ra vụ xô xát này, để không làm ảnh hưởng đến thương hiệu của đội bóng". Q.Huy (ghi) Ông Nguyễn Hưng Thái, Chủ tịch CLB Megastar Nam Định (NĐ): Phải có trách nhiệm bảo vệ thương hiệu “Chúng tôi không bao giờ dám lơ là việc giáo dục cầu thủ nhưng trên sân, ban lãnh đạo đội bóng không thể kiểm soát hết hành vi của họ. Vì thế đôi khi để xảy ra những tình huống như xô xát giữa cầu thủ NĐ và ĐTLA trong trận đấu vòng 8 hay vụ cầu thủ có những lời lẽ không hay với trọng tài Phạm Bá Hòa cách đây nhiều vòng. Cho dù lỗi xuất phát từ đâu hoặc có bức xúc thế nào đi chăng nữa, cầu thủ NĐ cũng cần phải giữ được cái đầu lạnh. NĐ không bao giờ bao che, bảo vệ cho những hành động phi thể thao. Sau trận thắng ĐTLA, tôi đã gọi ngay những cầu thủ bị thẻ đỏ (2 thẻ vàng) như Danh Ngọc, hay thẻ vàng gồm Văn Duyệt, Ngọc Tú, Okoro để cảnh cáo những sai phạm mà họ mắc phải. Phải phê phán ngay tại trận, chứ đợi họp đội mới nhắc nhở thì tác dụng giáo dục sẽ không cao bằng. Phía nhà tài trợ Megastar, khi quyết định đầu tư cho đội bóng, cũng không quá đặt nặng vấn đề là phải dùng mọi cách để đảm bảo thương hiệu mà chỉ yêu cầu NĐ phải cống hiến một thứ bóng đá sạch, đàng hoàng. Dù vậy, NĐ có trách nhiệm phải bảo vệ thương hiệu cho nhà đầu tư. Chính vì thế, tôi hy vọng cầu thủ NĐ sẽ tẩy chay bóng đá bạo lực”. Lan Phương (ghi)