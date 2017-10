Báo Mỹ nhận định: 'Honduras dễ buông xuôi trước U.20 Việt Nam'

Trong thành phần tuyển U.20 Honduras có cầu thủ ngôi sao Douglas Martinez đang chơi cho đội trẻ New York Red Bulls II thi đấu ở giải hạng nhì Mỹ (USL). Theo tờ Once A Metro, U.20 Honduras đã đặt mọi quyết tâm trong trận đấu với U.20 New Zealand để tìm một trận thắng và hy vọng sẽ vượt qua vòng bảng sau 6 lần dự trước đó đều bất thành.

Tuy nhiên, tâm lý nôn nóng đã khiến U.20 Honduras trả giá. Một phần nữa, tờ Once A Metro nhận định: “Sau khi để thua U.20 Pháp quá mạnh tỷ số 0-3 trận ra quân và chứng kiến U.20 New Zealand bị U.20 Việt Nam dưới cơ hơn cầm hòa 0-0 trong thế trận bị lấn lướt, các cầu thủ ở khu vực CONCACAF đã vào trận với tâm lý nghĩ rằng sẽ dễ dàng hạ New Zealand rồi Việt Nam để cùng Pháp đi tiếp ở bảng E”.

Nhận định sai lầm, khiến U.20 Honduras liên tiếp để thua bàn khi trong vòng 23 phút đầu đã bị dẫn 0-2. Dù vào hiệp 2, U.20 Honduras thi đấu nỗ lực hơn với bàn rút ngắn của Jorge Alvarez ghi phút 50, “nhưng đã quá muộn U.20 Honduras đánh mất thế trận và tâm lý do bị sốc sau các bàn thua sớm khiến họ không thể vực dậy khi U.20 New Zealand ghi thêm 1 bàn nữa chỉ 7 phút sau đó để thắng 3-1”, tờ Once A Metro bình luận.

tin liên quan World Cup U.20: Bị chỉ trích, HLV Honduras phản ứng Hôm qua trả lời Báo Thanh Niên, HLV Carlos Tabora cho biết: 'Tôi rất vui khi nghe đánh giá của HLV Pháp và New Zealand. Tôi tin tưởng vào tài năng của cầu thủ Honduras và điều đó sẽ giúp họ vui hơn. Tuy nhiên, nhiệm vụ của chúng tôi là tập trung vào U.20 Việt Nam chứ không phải lời của ai hết'.

Tờ Once A Metro cũng cho rằng, các cầu thủ U.20 Honduras tuy cầm bóng nhiều hơn, nhưng các đợt tổ chức tấn công quá bế tắc. Nếu vẫn chưa “hoàn hồn” sau trận thua sốc U.20 New Zealand thì U.20 Honduras khó lòng tìm được trận thắng trước U.20 Việt Nam ở trận cuối lúc 13 giờ ngày 28.5 - giờ VN.

Đội U.20 Việt Nam, theo tờ Once A Metro đánh giá: “Chẳng có để mất. Đây là lần đầu đội tuyển này dự World Cup U.20, đã chơi trận mở màn tuyệt hay trước U.20 New Zealand tiếc là họ bỏ lỡ không ít cơ hội ghi bàn để chiến thắng. U.20 Việt Nam cũng như U.20 Honduras đều thua đậm lần lượt là 0-3 và 0-4 trước U.20 Pháp, ứng cử viên số 1 vô địch kỳ World Cup U.20 lần này thì chẳng có gì để bàn luận.

Thậm chí, ở trận cuối U.20 New Zealand dù đã chắc suất ít nhất ở vị trí thứ 3 bảng E cũng có thể sẽ thua rất đậm trước U.20 Pháp. Nếu xảy ra tình huống này thì cơ hội đi tiếp của U.20 Honduras cũng mong manh vì hiện có hiệu số -5 và 0 điểm.

Còn U.20 Việt Nam có ưu thế hơn với 1 điểm và hiệu số -4, nên sẽ vào trận quyết tâm hơn để thắng. Đó chính là điều khiến các cầu thủ U.20 Honduras khó lòng vực dậy tinh thần, sau cú sốc quá lớn và trận tới họ có thắng của chưa tự quyết cơ hội đi tiếp nên rất dễ buông xuôi luôn”.

Giang Lao