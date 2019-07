Báo Thanh Niên thắng trận đầu tiên tại giải bóng đá Hội Nhà báo TP.HCM 2019

Sau 2 trận đầu thất bại vì nhiều lý do. Như trận mở màn thua sát nút liên quân VTV- báo Công An TP.HCM 3-4 do kém may mắn và mất tập trung giờ chót, đến trận thứ 2 lại thua PTV Sài Gòn 1-4 do nhân sự hụt hẩng, đội đương kim vô địch giải bóng đá mini Hội Nhà báo là báo Thanh Niên đã quyết tâm siết lại đội hình, củng cố lại lực lượng để bước vào lượt trận thứ 3 đầy khí thế trước đội báo Sài Gòn Giải Phóng.

Với đội hình gồm thủ môn Trần Tuấn Anh, tiền đạo Minh Phước, Việt Hùng, tiền vệ Độc Lập, hậu vệ Phan Văn Ánh và đặc biệt là sự xuất hiện của phóng viên thể thao Quốc Việt (do bận công tác nhiều ngày vừa qua), lối đá của đội báo Thanh Niên trở nên nhịp nhàng, gắn kết hơn. Nhờ vậy dù đội báo Sài Gòn Giải Phóng rất quyết tâm, nhưng các pha xử lý cuối cùng của các nhà đương kim vô địch vẫn đạt sự chính xác hơn và kết quả đã có 2 bàn thắng của Việt Hùng và Minh Phước để giành thắng lợi chung cuộc 2-0.

Đội bóng đá báo Thanh Niên chỉ còn 2-3 trụ cột cũ Đức Anh

Trưởng đoàn kiêm HLV đội báo Thanh Niên Nguyễn Khắc Định cho biết “Bước vào mùa giải năm nay chúng tôi quá thiếu hụt lực lượng. Có đến 5 vị trí chủ chốt của đội hình vô địch năm rồi vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau như thủ môn xuất sắc Lưu Công Nguyên, tiền đạo Nguyễn Đắc Tiến, trung vệ Nguyễn Thanh Điệp (bận công tác), tiền vệ Nguyễn Thanh Toàn (đi định cư), tiền vệ Bùi Minh Hải (chuyển công tác). Một số khác trận có mặt trận không như Nguyễn Long, Văn Thanh, Quốc Việt, Ngọc Dương.. Vì vậy đội hình bị sứt mẻ, vá víu và lối chơi cũng bị ảnh hưởng.

Sức mạnh thực sự của đội chỉ còn dựa vào Minh Phước, Việt Hùng là 2 trụ cột còn lại. Thế nên kết quả trồi sụt cũng dễ hiểu. Tuy nhiên từ lượt trận thứ tư tới gặp đội đang dẫn đầu là CLB phóng viên thể thao (3 trận thắng), chúng tôi sẽ có mặt trở lại trung vệ Thanh Điệp để tăng thêm phần nào sự ổn định ở hàng thủ. Hy vọng dù có giành thành tích cao hay không thì đội vẫn sẽ nỗ lực chơi thật tốt những trận còn lại..”

Cầu thủ đội báo Sài Gòn Giải Phóng bị chấn thương trong trận gặp báo Thanh Niên Đức Anh

Kết quả xếp hạng giải sau 3 lượt: Serie A: 1/ CLB phóng viên thể thao: 9 điểm (3 trận thắng, hiệu số 21/6), 2/ Liên quân VTV- báo Công an TP.HCM: 9 điểm (3 trận thắng, hiệu số 11/4), 3/ HTV : 6 điểm (2 thắng, 1 thua, hiệu số 11/6), 4/ PTV Sài Gòn: 4 điểm (1 thắng, 2 thua trong đó có 1 trận thua bằng đá penalty nên được tính 1 điểm, hiệu số 4/6), 5/ báo Thanh Niên: 3 điểm (1 thắng và 2 thua, hiệu số 6/8), 6/ báo Người Lao Động: 3 điểm (1 thắng và 2 thua, hiệu số 6/9), 7/ đội Oxii.VN: 2 điểm (1 thắng bằng penalty được 2 điểm và 2 thua, hiệu số 5/10), 8/ báo Sài Gòn Giải Phóng : 0 điểm (thua cả 3 trận, hiệu số 3/18)

Ở Serie B, báo Tuổi Trẻ dẫn đầu và ở giải nữ: báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn đầu với 2 trận thắng (trong đó có thắng bằng penalty) được 5 điểm.