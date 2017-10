Bắt đầu khởi tranh Giải U.21 Báo Thanh Niên 2010

Hấp dẫn cuộc đua giành 6 suất

Nhiều đội bóng sẽ tham dự vòng loại bảng U.21 sắp tới khẳng định chưa bao giờ không khí tranh tài giải U.21 lại háo hức như năm nay, đặc biệt là phải phấn đấu có mặt ở vòng chung kết tại Gia Lai. Lý do chính là ngoài việc sàng lọc để tìm kiếm thêm tài năng trẻ bổ sung cho mùa giải tới, các CLB còn hướng đến việc lọt vào tốp 4 chung cuộc để được tham dự sự kiện thể thao lớn dành cho các địa phương, tỉnh, thành, ngành vào cuối năm. Đó chính là vòng chung kết môn bóng đá giải đại hội TDTT toàn quốc, một giải đấu có tính điểm thi đua để qua đó khẳng định vị thế của mình trên bản đồ đất nước.

Giám đốc điều hành CLB SLNA Hồ Văn Chiêm cho biết: "Sau khi chiến thắng ở Cúp quốc gia, chúng tôi quyết tâm tiếp tục lấy lại hình ảnh cho bóng đá Nghệ An từ giải U.21 Báo Thanh Niên năm nay. Từ lâu chúng tôi đã là một trung tâm đào tạo trẻ tốt, từng là đội bóng đầu tiên 3 lần liên tiếp vô địch giải U.21 Báo Thanh Niên, nhưng mấy năm qua do nhiều khó khăn nên đã đánh mất vị trí, nhất là năm rồi khi đăng cai lại bị loại ở vòng bảng. Chính vì thế, SLNA lần này quyết có mặt ở vòng chung kết và hy vọng có cơ hội giành quyền dự giải đại hội TDTT toàn quốc". Tương tự, đồng Chủ tịch CLB Nam Định Nguyễn Hưng Thái nói: "Chúng tôi xuống hạng chủ yếu là do kinh phí không dồi dào. Nhưng mấy năm qua Nam Định cũng là một trung tâm đào tạo trẻ tốt, nên chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy sức bật này để gầy dựng lại từ lứa U.21 có chất lượng. Sau khi để vuột cơ hội năm rồi về tay Than Quảng Ninh, nhất định năm nay, bóng đá trẻ Nam Định sẽ quyết tâm hơn để có mặt ở Gia Lai, nơi mà 6 năm trước đây chúng tôi đã lần đầu tiên đăng quang giải U.21 Báo Thanh Niên".

Vòng bảng sẽ diễn ra dồn dập từ 5.9 đến 20.9 với 32 đội thi đấu vòng tròn một lượt ở 6 bảng gồm Nam Định (bảng A), Nghệ An (bảng B), Bình Định (bảng C), Khánh Hòa (bảng D), sân Thống Nhất (TP.HCM) (bảng E) và Kiên Giang (bảng F) để chọn 6 đội vào vòng chung kết từ ngày 7 đến 17.10 cùng với đương kim vô địch SHB Đà Nẵng và chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Hôm qua, VFF đã chọn 12 giám sát làm nhiệm vụ ở các bảng gồm Lê Ngọc Tư, Phạm Văn Quang (bảng A), Nguyễn Văn Nhật, Lê Quốc Ân (bảng B), Phạm Minh Hùng, Lê Kiên Giang (bảng C), Văn Công Danh, Nguyễn Ngọc Vinh (bảng D), Trần Đắc Thành, Hồ Huy Hồng (bảng E), Hoàng Ngọc Tuấn, Dương Văn Hiền (bảng F). Ngoài ra, hơn 60 trọng tài và trợ lý trọng tài vừa hoàn thành khóa trọng tài do VFF tổ chức cũng sẽ làm nhiệm vụ “cầm cân nẩy mực" trong hơn 60 trận vòng loại sắp tới.

Gia Lai ráo riết chuẩn bị

Cũng trong hôm qua, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai và CLB bóng đá HAGL đã có cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị cho vòng chung kết. BTC địa phương đã được thành lập với 10 thành viên do ông Phan Anh Vũ, Giám đốc sở làm trưởng ban, ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó giám đốc sở và ông Huỳnh Mau, Giám đốc điều hành CLB HAGL làm phó ban. BTC địa phương đã lên kế hoạch chuẩn bị cho lễ khai mạc với một chương trình nghệ thuật do đoàn Đam San dàn dựng gồm nhiều tiết mục thể hiện đậm đà bản sắc dân tộc Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng.

Chương trình này sẽ được ráp nối với phần trình diễn văn nghệ của các ca sĩ nổi tiếng từ TP.HCM do BTC mời để tạo nên không khí sôi động. Ngoài ra, BTC địa phương cũng đã xúc tiến khang trang sân bãi, hoàn thiện các công đoạn cuối trên sân Pleiku, bằng việc gắn toàn bộ ghế ngồi trên sân, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho BTC giải triển khai các công tác tuyên truyền, quảng bá về giải. Nét mới năm nay là BTC địa phương sẽ đề nghị UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho 4 tập thể đội bóng giành 4 hạng đầu và cho các cá nhân đoạt các danh hiệu chung cuộc của giải U.21 Báo Thanh Niên.

Năm nay, CLB HAGL sẽ tạo mọi điều kiện tốt cho các đội bóng về tham dự khi bố trí tập luyện ở cụm sân Học viện HAGL Arsenal JMG. Khách sạn HAGL sẽ đón tiếp các lực lượng làm nhiệm vụ từ giám sát, trọng tài, báo chí và khách mời đến trú ngụ trong suốt thời gian diễn ra giải, đồng thời nơi đây sẽ diễn ra cuộc họp báo chính thức về giải vào chiều 6.10.

Quang Tuyến