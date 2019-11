Bắt giữ cổ động viên đốt pháo sáng trước trận Việt Nam gặp UAE

Theo tin Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ngày 15.11, Công an TP.Hà Nội thông báo vào lúc 18 giờ 30 ngày 14.11, lực lượng an ninh đã bắt giữ được đối tượng tàng trữ và đốt pháo sáng trong khuôn viên sân Mỹ Đình ngay thời điểm trước lúc diễn ra trận đấu.

Đó là Nguyễn Trọng Du, sinh năm 1989, quê quán Mê Linh – Hà Nội, thành viên Hội cổ động viên Golden Star. Đối tượng khai với cơ quan điều tra là đã mua pháo sáng của người lạ và đốt 2 quả. Sau đó Nguyễn Trọng Du đã bị lực lượng an ninh bắt giữ và ngày 15.11 bị tạm giữ tại Công an Q.Nam Từ Liêm. Công an Q.Nam Từ Liêm cũng đã mở rộng điều tra và theo quy định của pháp luật , cơ quan chức năng sẽ xử phạt hành chính đối với Nguyễn Trọng Du về hành vi sử dụng pháo sáng không đúng nơi đúng chỗ. Hội Cổ động viên Golden Star cũng đã tiến hành khai trừ Nguyễn Trọng Du vì vi phạm nội quy của hội. Hội cũng đã gửi lời xin lỗi đến những khán giả chân chính.

VFF đã có buổi làm việc với Đội Hình sự Công an Q.Nam Từ Liêm và đôi bên sẽ tiếp tục siết chặt an ninh trước, trong và sau trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan vào tối 19.11. Nếu để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng trong sân, VFF sẽ bị phạt cực nặng.

Nếu pháo sáng còn bị đốt trên sân Mỹ Đình, VFF sẽ bị phạt cực nặng Độc Lập

Cổ động viên Việt Nam từng đốt pháo sáng khi đội tuyển thi đấu trên sân khách Quỳnh Mai

VFF đã từng bị Liên đoàn Bóng đá châu Á, Đông Nam Á phạt rất nhiều tiền do hành vi đốt pháo sáng của cổ động viên quá khích. Gần đây nhất là VFF phải nộp phạt 13.750 USD vì khán giả đốt một quả pháo sáng trong trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Indonesia thuộc khuôn khổ vòng loại U.23 châu Á 2020 cũng tại sân Mỹ Đình. Sau đó, VFF phải nộp thêm 25.750 USD vì 3 quả pháo sáng bị đốt, 1 chai nước bị ném xuống sân trong trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Thái Lan. Tổng cộng, VFF phải nộp phạt 39.500 USD (gần 1 tỉ đồng).

Cách đây 3 năm, VFF cũng phải nộp số tiền khủng lên đến 38.000 USD vì xe chở đội tuyển Indonesia khi rời sân Mỹ Đình sau trận bán kết AFF Cup 2016 gặp tuyển Việt Nam, đã bị ném đá vỡ cửa kính bởi một nhóm cổ động viên quá khích. VFF cũng từng bị phạt ít nhất 5.000 USD, nhiều nhất 10.000 USD vì trong một số trận quốc tế , khán giả cũng đã ném túi nước xuống sân (không thể cấm khán giả uống nước nên những người kiểm soát đã yêu cầu đổ nước từ chai vào túi nylon).

AFC cũng từng phạt VFF 5.000 USD vì trong thời điểm diễn ra một giải đấu tầm châu Á do VFF được giao đăng cai tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, VFF lại không kiểm soát được việc một đội bóng trẻ của Việt Nam (không liên quan đến giải đấu này) vào sân trung tâm tập. Bởi theo quy định bắt buộc từ AFC, cơ sở vật chất vào lúc đang diễn ra giải, tuyệt đối không sử dụng vào mục đích nào khác.

Ban tổ chức sẽ ngăn chặn tình trạng pháo thăng thiên đốt trên sân như từng xảy ra tại sân Hàng Đẫy Việt Anh

Quay trở lại với trận đấu giữa Việt Nam và UAE vòng loại World Cup 2022 vào tối 19.11, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký VFF khẳng định: “VFF tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để trước, trong và sau trận đấu không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. An toàn tuyệt đối là ưu tiên hàng đầu của ban tổ chức trận đấu. Không chỉ bảo đảm an ninh an toàn tại các khu vực trong sân Mỹ Đình, lực lượng cảnh sát sẽ cùng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ vé ra vào ở tất cả các cửa, phát hiện và ngăn chặn tình trạng thẩm lậu vé. Chúng tôi cũng có những phương án đặc biệt bảo vệ khán giả Thái Lan, không để xảy ra tình trạng xô xát giữa các nhóm cổ động viên. Pháo sáng, pháo nổ cũng sẽ được đặc biệt lưu tâm để không trở thành vấn nạn khi trận đấu diễn ra”.

Ban tổ chức trận đấu cũng nhấn mạnh: “Khán giả không được ném vật lạ xuống sân, không mang vũ khí, dụng cụ có khả năng gây sát thương, chất cháy nổ… Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an TP.Hà Nội, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Q. Nam Từ Liêm sẽ cùng bố trí lực lượng an ninh hùng hậu để kiên quyết ngăn chặn hành vi đốt pháo sáng, pháo nổ. Xử lý nghiêm đối với những đối tượng cố ý giấu pháo sáng, pháo thăng thiên đưa vào sân”.