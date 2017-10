Bất ngờ Kiên Giang

Ngoài sự hừng hực trong lối chơi của một tập thể đầy nhiệt huyết còn là dấu ấn của HLV Lại Hồng Vân. 2 bàn thắng hạ gục thầy trò HLV Nguyễn Mạnh Cường do Hải Anh và Minh Mính ghi cho thấy lối chơi hiệu quả và sự tự tin của dàn cầu thủ không hề e ngại những đối thủ mạnh này.

Các đội cuối bảng hôm qua cũng đã có chiến thắng giải hạn. Trên sân nhà, Huda Huế thắng TDC Bình Dương (BD) đến 3-0 do Goran (11) và Bá Tư ghi 2 bàn. Trung vệ Osita của BD trận này bị thẻ đỏ. Tại Tây Ninh, chủ nhà phải đến phút 90+3 mới ghi bàn thắng quý hơn vàng vào lưới Than Quảng Ninh do Chinedu ghi để mang về 3 điểm sau 2 trận toàn thua trước đó. Còn CLB TP.HCM cũng đã thể hiện đúng sự khát khao chiến thắng của mình bằng bàn thắng duy nhất do Thanh Sang ghi vào lưới Đồng Nai để tìm được 3 điểm quý giá. Chỉ có một đội cuối bảng khác là Hà Nội đã không thể có điểm dù ghi bàn rất sớm do Fosseni ghi, nhưng 2 bàn thắng của Ajoku và Đức Thiện đã giúp Bình Định giành chiến thắng 2-1.

Dù vậy Bình Định cũng phải trả giá với chiếc thẻ đỏ của trung vệ Quốc Trung. Đây cũng là trận thắng thứ 3 liên tiếp của đội bóng đất võ giúp họ vươn lên tạm dẫn đầu khi Sài Gòn Xuân Thành chiều mai mới thi đấu. Trận còn lại giữa Cần Thơ và Nam Định hòa 0-0 nhưng sặc mùi bạo lực khi có đến 2 thẻ đỏ cho Hoàng Nhất Nam (NĐ) và Huỳnh Thanh Khiêm (Cần Thơ) và 8 thẻ vàng chia đều cho 2 đội.

Xếp hạng: 1/ Bình Định: 9 điểm, 2/ Kiên Giang: 7 điểm, 3/ Sài Gòn Xuân Thành: 6 điểm, 4/ Đồng Nai: 4 điểm, 5/ Quảng Nam: 4 điểm, 6/ TP.HCM: 4 điểm, 7/ Cần Thơ: 4 điểm, 8/ An Giang: 3 điểm, 9/ Huế: 3 điểm, 10/ Tây Ninh: 3 điểm, 11/ TDC Bình Dương: 3 điểm, 12/ Than Quảng Ninh: 2 điểm, 13/ Nam Định: 2 điểm, 14/ Hà Nội: 1 điểm.

D.Thu - D.Doanh - Q.H - P.Hùng - V.Hiêp - T.Tài