Bầu Đức: 'Theo giấy tờ, tôi khẳng định Công Phượng đúng 19 tuổi'

(TNO) Trao đổi với Thanh Niên Online xung quanh thông tin tuyển thủ U.19 Việt Nam Nguyễn Công Phượng gian lận tuổi, ông bầu Đoàn Nguyên Đức khẳng định chức năng của Học viện Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Arsenal JMG là đào tạo con người, 'không thể quản lý hoặc thẩm định thay cơ quan chính quyền những vấn đề liên quan đến giấy tờ'.

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức - Ảnh: Độc Lập

“Trước tiên, tôi xin xác định rằng việc Công Phượng bao nhiêu tuổi, HAGL và câu lạc bộ không can thiệp vào được. Chúng tôi tiếp nhận giấy tờ từ địa phương chuyển lên, chứ không phải là đơn vị thẩm định giấy tờ đó.

Theo giấy tờ, tôi khẳng định Công Phượng sinh năm 1995, đúng 19 tuổi. Nhưng tôi không cần chứng minh vì sẽ làm phức tạp thêm chuyện này. Báo chí lỡ đưa tin ra rồi thì báo chí phải chứng minh cho ra đi chứ không đi đứt luôn.

Đây đâu phải là chuyện chơi mà đây là liên quan đến chính quyền. Tất cả giấy tờ này đều do Công an Nghệ An ký chứ tự Phượng thì không thể dựng lên được đâu. Còn chuyện thực hư thì làm sao chúng tôi biết được

Ai muốn thắc mắc thì nên ra gặp Công an Nghệ An. Chúng tôi ở đây không quen hay tiếp cận được”, ông Đức nói.

Ông Đức cho biết thêm: “Chúng tôi đi tuyển người, miễn giấy tờ tùy thân đầy đủ có xác nhận của chính quyền đảm bảo đúng luật là được. Chức năng của chúng tôi là đào tạo con người từ khắp nơi, khắp mọi miền đất nước thì làm sao quản hết được rằng các em sinh chỗ nào, do ai nuôi?

Mọi giấy tờ câu lạc bộ đang giữ từ chứng minh thư, khai sinh, hộ khẩu... đều ghi Công Phượng năm sinh 1995, có xác nhận công an và chính quyền hẳn hoi. Không đùa được đâu!”.



Công Phượng và người hâm mộ tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2014 - Ảnh: Độc Lập

Ông Đức cũng khẳng định, nỗi lo báo chí quá quan tâm đến lứa cầu thủ U.19 của ông là có thật. Bản thân ông cũng đã phải có những biện pháp hạn chế nhằm giữ được sự tập trung cho các cầu thủ trẻ. Dẫu vậy, ông tin tưởng các cầu thủ của mình đủ bản lĩnh để giữ được tinh thần chơi bóng đã đem lại sự yêu thương của người hâm mộ cả nước.

Ông Đức nói tiếp: “Tôi đào tạo cầu thủ với mục đích để chơi bóng. Việc này, tôi nghĩ mọi người hết sức bình tĩnh, không vội vàng chụp mũ vì có thể sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các em.

Có một số báo chí cũng hơi bị quá đáng, không có tính xây dựng. Nhưng đấy là tự do ngôn luận, chúng tôi không thể cấm.

Nếu có thì có thể cấm các em đọc báo vì nhiều thông tin chệch hướng khiến các em phân tâm. Không cẩn thận mọi chuyện phức tạp ngay. Việc chúng tôi làm lúc này là giáo dục các cháu hết sức bình tĩnh để tập trung đá bóng”.

Tiếp tục về thông tin Công Phượng gian lận tuổi, ông Đức chốt lại: "Tôi không loại trừ đây là việc đố kị lẫn nhau. Nếu Công Phượng không nổi tiếng thì đâu có chuyện này. Do Phượng nổi tiếng quá nên có người ghét châm chọc lẫn nhau.

Tôi khẳng định đây là chuyện chơi xấu. Giấy tờ của Phượng lưu tại Học viện đều sinh năm 1995. Từ lúc tuyển Phượng vào giấy tờ vẫn còn nguyên. Nếu báo cần tôi sẵn sàng cung cấp mọi thứ giấy tờ từ chứng minh thư, hộ khẩu, giấy khai sinh, đều ghi Phượng sinh 21.1.1995. HAGL không thể làm giấy tờ được".

