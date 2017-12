Bầu Đức và bầu Thắng hứa không bỏ bóng đá

Nhắc đến Võ Quốc Thắng là nhắc đến một thời huy hoàng của Gạch Đồng Tâm Long An (tiền thân của Long An) với hai chức vô địch liên tiếp các năm 2005, 2006; là câu chuyện chấp nhận để huấn luyện viên Calisto, người góp công rất lớn trong thành công của bóng đá Long An, lên tuyển VN, để rồi lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà, VN vô địch AFF Cup (năm 2008); là sự cống hiến tận tụy cho giải vô địch quốc gia V-League trên cương vị Chủ tịch HĐQT Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF).

Ông Đoàn Nguyên Đức có lẽ nổi tiếng hơn ông Võ Quốc Thắng. Cách đây 17 năm, ông thực hiện thành công “thương vụ” đình đám nhất bóng đá VN (mà có lẽ là cả Đông Nam Á) là đưa danh thủ Kiatisak cùng dàn cầu thủ xuất sắc khác của Thái Lan về HAGL. Ngay sau đó đội bóng phố núi vô địch mùa 2003, 2004 và HAGL trở thành một trong những CLB “hot” nhất, đến cả thời điểm này. Không chỉ đưa Arsenal đến VN, qua buổi trò chuyện với HLV Arsene Wenger, bầu Đức đã quyết định xây dựng Học viện Bóng đá HAGL JMG. Để rồi đến hôm nay, lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh... là niềm hy vọng cho bóng đá nước nhà.

Nhưng bằng lý do này hay lý do khác, có thể vì chuyện cá nhân, cũng có thể là phục vụ công việc, hai ông Võ Quốc Thắng và Đoàn Nguyên Đức đã chủ động xin rút lui khỏi những vị trí trong bộ máy lãnh đạo của bóng đá VN. Với ông Võ Quốc Thắng, vị trí Chủ tịch HĐQT VPF được ông trao lại cho ông Trần Anh Tú. Còn bầu Đức chỉ ở lại cho đến khi nhiệm kỳ 7 khép lại vào tháng 3.2018.

Việc ông Đức và ông Thắng nói lời tạm biệt khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về tương lai của bóng đá VN, khi dấu ấn và những đóng góp của cả hai ông trong gần 2 thập niên qua là quá lớn. Tuy nhiên hai ông đều khẳng định dù rút ra khỏi những vị trí chủ chốt nhưng họ vẫn sẽ ủng hộ cho sự phát triển của bóng đá VN hết sức có thể.

“Bản thân tôi xin hứa vẫn tiếp tục tham gia bóng đá mạnh mẽ hơn khi tôi có thể. Nếu đội tuyển quốc gia khó khăn, tôi xin đứng sau lưng hết. Tôi không để đội tuyển khó khăn. Tôi xin tài trợ đội tuyển quốc gia tới khi vô địch thì thôi”, lời hứa của bầu Đức khiến người hâm mộ bóng đá VN có thể an tâm về chuyện tương lai.

Trung Ninh