"Bầu" Kiên bị bắt, lo cho CLB Bóng đá Hà Nội

(TNO) Trao đổi với chúng tôi về việc “bầu” Kiên bất ngờ bị bắt giữ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, điều ưu tiên cần giải quyết nhất hiện nay là tìm hiểu tương lai của hai CLB Bóng đá Hà Nội và Trẻ Hà Nội.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ - Ảnh: Ngô Nguyễn

“Thường trực VFF sẽ hội ý khẩn với một vài thành viên Hội đồng quản trị VPF về sự việc của "bầu" Kiên. Điều ưu tiên cần giải quyết nhất là tìm hiểu tương lai của hai CLB Bóng đá Hà Nội và Trẻ Hà Nội có bị ảnh hưởng gì hay không. Nếu có, sẽ có thông tin cụ thể và tìm hướng giải quyết tốt nhất để tạo nên sự an tâm cho ban huấn luyện, cầu thủ hai đội bóng này và người hâm mộ bóng đá thủ đô”, ông Nguyễn Trọng Hỷ cho biết.

Khi chúng tôi gọi điện cho các cầu thủ ở CLB bóng đá Hà Nội (HN), hầu hết đều cho biết sáng nay toàn đội liên tục gọi điện cho nhau để nói chuyện về việc "bầu" Kiên bị bắt. Tất cả đều rất bất ngờ và cảm thấy lo lắng khi biết tin không hay về ông chủ đội bóng của mình.

Một cầu thủ của CLB Bóng đá Hà Nội (xin được giấu tên) hỏi ngược lại chúng tôi rằng, liệu tương lai CLB và các cầu thủ có bị ảnh hưởng nhiều vì sự kiện này, liệu CLB có bị giải tán hay không?

Các thành viên ban huấn luyện CLB Bóng đá Hà Nội cũng không khỏi lo lắng vì lâu nay mọi việc từ A đến Z của đội bóng đều do ông Nguyễn Đức Kiên quyết, nên khi ông bầu này bị bắt, thì không biết hỏi ai. "Rất may mùa giải 2012 đã khép lại, các cầu thủ đang nghỉ tự do nên họ cũng chưa phải lo lắng nhiều", một thành viên trong ban huấn luyện CLB Bóng đá Hà Nội cho biết.

Thành Thắng - Minh Châu