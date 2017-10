Bầu Thắng: Tôi chưa bao giờ chỉ đạo tiêu cực!

(TNO) Sáng nay (9.5), Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức họp báo định kỳ về các giải đấu của Bóng đá Việt Nam trong mùa giải 2013. Tại buổi họp này, ông Võ Quốc Thắng, chủ tịch Hội đồng quản trị VPF đã phát biểu khá thẳng thắn về việc dư luận phản ứng ông đang “sở hữu” ĐTLA và Kienlongbank Kiên Giang.

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng tại buổi họp báo định kỳ về các giải đấu của Bóng đá Việt Nam trong mùa giải 2013 - Ảnh: Khả Hòa

Trong thời gian gần đây, dư luận đang đặt câu hỏi về việc "bầu" Thắng đang là người đứng đầu 2 công ty tài trợ chính cho 2 đội bóng đang thi đấu tại V-League 2013 là Đồng Tâm Long An (ĐTLA) và Kienlongbank Kiên Giang.

Nói về vấn đề này, ông Thắng cho biết: “Thật tình tôi không nói đến chuyện đúng sai trong việc này. Nhưng tôi đến với ngân hàng Kienlongbank khi đơn vị này đã tài trợ cho đội bóng từ rất lâu. Những điều khoản tài trợ của ngân hàng Kienlongbank với đội bóng cũng rất rõ ràng, nên nếu đội bóng không đáp ứng được yêu cầu theo đúng hợp đồng thì lập tức sẽ bị ngưng hợp đồng.

Ngân hàng cũng chỉ tài trợ một phần và yêu cầu đội bóng phải tìm thêm nguồn tài trợ khác 15 tỉ thì mới đáp ứng đủ điều kiện để giải ngân. Tôi là chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng, nhưng cũng chỉ là một là phiếu nên tôi có muốn cũng không thể nào hủy hợp đồng tài trợ cho đội Kienlongbank Kiên Giang được.

Tôi làm bóng đá xưa này như thế nào mọi người đều hiểu, tôi không bao giờ làm bậy, hay chỉ đạo bất cứ chuyện gì tiêu cực. Với ĐTLA, trong mùa giải tới, đội bóng sẽ chỉ còn mang tên Long An. Tôi đã nói chuyện với lãnh đạo tỉnh Long An là chúng tôi sẽ rút lui trong năm tới, chỉ còn đóng vai trò là nhà tài trợ. Vì thế lãnh đạo Long An phải tìm thêm các nhà tài trợ khác bổ sung vào để cùng nuôi đội bóng”.



Ông Trần Duy Ly - Trưởng ban tổ chức V-League 2013 - Ảnh: Khả Hòa

Trong buổi họp báo, các quan chức VPF cũng nói khá nhiều về những mặt được và chưa được của V-League trong thời gian qua.

Thay mặt VPF, ông Trần Duy Ly nhấn mạnh: “Công tác trọng tài còn để lại nhiều điều tiếng, nên chúng tôi sẽ thay đổi cách phân công trọng tài. Từ giờ trở đi, danh sách trọng tài ở mỗi vòng đầu sẽ do Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng ký cuối cùng”.

VPF cũng hứa sẽ đốc thúc Đồng Nai sớm xây dựng dàn đèn để đủ tiêu chuẩn thi đấu V-League, cũng như tân trang lại sân Đồng Nai tươm tất hơn.

Tại buổi họp báo, Trưởng Ban Trọng tài Dương Vũ Lâm cũng cho biết, sẽ có hình thức kỷ luật với Giám sát trọng tài Đặng Thanh Hạ vì sai phạm của ông Hạ khiến dư luận có cái nhìn không tốt về đội ngũ giám sát trọng tài trong thời gian qua.

Quang Huy