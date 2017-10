Bay đạp người như phim, cầu thủ Hải Phòng bị treo giò hết mùa

Trận đấu giữa Than Quảng Ninh (áo xanh) và Hải Phòng (áo đỏ) ở lượt 21 V-League 2015 được đánh giá y hệt như cuộc "thượng đài" - Ảnh: Minh Tú

Trận derby vùng đông bắc giữa Than Quảng Ninh và Hải Phòng ở lượt 21 được đánh giá y hệt như cuộc "thượng đài" khi cầu thủ đôi bên liên tiếp "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" đối phương. Một số cầu thủ Hải Phòng, trong đó có Văn Nam đã có nhiều pha bóng thô bạo.



Vào phút 90 của trận đấu, có thể vì cay cú khi đội Hải Phòng bị thua 1-2, Văn Nam bay như… phim, đạp thẳng vào người tiền đạo đội chủ nhà Mạc Hồng Quân. Hành động này như giọt nước làm tràn ly, khiến trọng tài Trần Đình Thịnh rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho Nam.



Trong quyết định kỷ luận, Ban kỷ luật nói rõ, Văn Nam đã vi phạm cả khoản 1 và khoản 3 điều 39 Hành vi xâm phạm thân thể Quy định kỷ luật sửa đổi.



Điều đáng nói là Văn Nam mùa giải trước cũng từng bị phạt nặng khi đã xông vào, hành hung Hoàng Vũ Samson của Hà Nội T&T. Anh này là một trong những cầu thủ “đầu gấu” nhất đội bóng đất Cảng nên hình thức xử lý treo giò 5 trận đấu (tương đương đến hết mùa giải vì V-League 2015 chỉ còn 5 vòng đấu).

Một pha bóng quyết liệt của cầu thủ Hải Phòng và Than Quảng Ninh - Ảnh: Minh Tú Một pha bóng quyết liệt của cầu thủ Hải Phòng và Than Quảng Ninh - Ảnh: Minh Tú

Ngoài Nam, một số cầu thủ khác của Hải Phòng cũng chơi thứ bóng đá xấu xí ở trận đấu này và bị lĩnh tới 6 thẻ vàng. Điều này đồng nghĩa với việc CLB Hải Phòng bị phạt 6 triệu đồng do có nhiều cầu thủ bị thẻ vàng.Sẽ không thừa khi nhắc lại những pha bóng đầy ác ý ở trận đấu trên sân Cẩm Phả. Ban kỷ luật vẫn có vẻ khá nương tay khi không phạt “nguội” một số cầu thủ khác. Ví dụ như trung vệ Nguyễn Huy Cường (Than Quảng Ninh) luôn vào bóng khá “dã man” với chân sút Fagan của Hải Phòng (Hải Phòng).Vũ Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân của Than Quảng Ninh liên tục bị tấn công. Thậm chí đồng đội là cầu thủ Hoàng Tuấn Anh phải lên xe cấp cứu ngay trong trận đấu vì bị đối thủ chèn ngã đến nỗi đập cả vai xuống đất.