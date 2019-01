Bay miễn phí đến UAE cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam

Hơn bao giờ hết, đội tuyển bóng đá Việt Nam đang cần sự cổ vũ nồng nh iệt từ các cổ động viên để vượt qua khe cửa hẹp của vòng bản g. Rất nhiều người cũng hiểu điều đó nhưng do UAE khá xa xôi, chi phí lại đắt đỏ nên thực tế có không nhiều người hâm mộ từ Việt Nam sang. Trên khán đài đa phần là những người đang sinh sống, công tác, du học sinh và các người lao động Việt Nam làm việc tại UAE.

Nắm bắt điều đó Vietnam Airlines, Công ty Du lịch Vietravel đã có kế hoạch đưa cổ động viên bay thẳng bằng chuyên cơ Boeing 787 sang cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam. Hấp dẫn hơn lần này với sự đồng hành của nhãn hiệu nước tăng lực vị cà phê Wake-up 247 sẽ chọn ra 247 cổ động viên may mắn bay miễn phí có mặt tại sân vận động Hazza Bin Zayed (UAE) vào đúng ngày 16/01/ 2019 để cổ động trực tiếp cho đội tuyển bóng đá Việt Nam và trở về đến Hà Nội vào sáng ngày 17/1.

Để may mắn sở hữu suất miễn phí đầy hấp dẫn này, người hâm mộ trên k hắp mọi miền của Tổ quốc ( với điều kiện trên 18 tu ổi, có sẵn hộ chiếu hợp lệ cò n hiệu lực trên 6 tháng và có tài khoản facebook) sẽ tham gia một trò chơi rất đơn giả n bằng cách chia sẻ bài đăng t rên fanpage của Wake-up 247 (theo đường link: https://www.facebook.com/haibonbayvn) lên trang cá nhân dưới chế độ c ông khai (public), và gắn thẻ ( tag) đúng 23 người mà người tham dự biết, có tên facebook trùng với tên của 23 cầu thủ tương ứng của đội tuyển bóng đá Việt Nam (không c ần có dấu).

Sau đó người tham dự vào đường link https://docs.google.com/forms/d/e/1 FAIpQLScWCXXmvAQMGBRKF9rmFvzỤBvuSkXT5NAhZqUB-Z4a9Sth-Q/ viewform để điền thông tin đăng ký tham dự. 247 cổ động viên đăng ký hợp l ệ sớm nhất sẽ được lựa chọn để sang UAE cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Thời gian bắt đầu tham dự từ 6 giờ ngày 15/01 đến 12 giờ ngày 15/01. Danh sách 247 cổ động viên được lựa chọn sẽ được thông b áo rộng rãi trên fanpage vào 14 giờ ngày 15/01/2019.

Tất cả 247 cổ động viên sẽ đượ c tài trợ miễn phí toàn bộ chi phí vé máy bay 2 chiều, tiền vé vào sân vận động, ăn uống, sinh hoạt và chi phí bảo hiểm du lịch. Các cổ động viên sẽ xuất phát từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) ngày 16/1 lúc 11 giờ 30. Đặc biệt những cổ động viên may mắn có tên ở tỉnh cũng được Wake-up 247 hỗ trợ chi phí vé máy bay đến Hà Nội để kịp lên đường cùng đoàn cổ động.

Có thể nói với 247 cổ động viên sang UAE cổ vũ chắc chắn sẽ góp phần tiếp thêm tinh thần và truyền lửa mạnh mẽ cho thầy trò HLV Park Hang-seo chơi hết mình, quyết tâm chiến thắng Yemen để lách qua khe cửa hẹp lọt vào vòng 16 đội Asian Cup 2019.

Anh Thúy